Mis à jour le 11/01/2020 à 18:00

Puebla FC Il est à une victoire de se battre pour les séries éliminatoires contre la Liguilla. Le campus de Juan Reynoso Il est motivé et optimiste, car avec la dernière victoire contre Atlas le rêve est de plus en plus palpable, comme il le disait lors de sa dernière conférence de presse.

«Nous arriverons avec une autre motivation, toujours avec l’illusion de se battre jusqu’au dernier jour. Pour nous, c’est super important, car il y a des matchs que nous avons gagnés avec la défaite, parce que nous arrêtons de faire l’un ou l’autre détail. Aujourd’hui nous avons repris et c’était un bon signe que les garçons sont engagés et veulent aller retrouver cette Liguilla », a-t-il indiqué à propos de la dernière date de l’Ouverture.

Concernant la victoire de samedi, il a déclaré que “l’équipe a fait preuve d’engagement et sachant quel maillot nous portons sur notre poitrine, le football nous a récompensé avec la victoire sur Atlas pour atteindre le dernier rendez-vous avec une chance et nous le combattrons”.

Pour Reynoso, il est nécessaire que le casting ajoute 20 points, en plus d’autres facteurs, tels que l’Amérique pouvant ajouter Juárez. “La même chose que si León bat Toluca et que nous faisons notre travail de battre San Luis, nous pouvons rêver. Dites aux fans que nous avons certainement eu des hauts et des bas et des erreurs, mais l’équipe a fait preuve d’engagement”, a-t-il expliqué.

Concernant le travail qui reste cette semaine, il a souligné que «nous nous engageons à avoir une bonne semaine d’entraînement et le vendredi à avoir un jeu intelligent. L’autre jour, San Luis a eu un très mauvais résultat et beaucoup penseraient que nous avons l’obligation de marquer, mais c’était un match atypique qui pouvait être 1-1 ou 2-2 ″.

Le duel de Puebla FC contre San Luis est programmé ce vendredi 6 novembre, à partir de 20h30 au stade Cuauhtémoc, pour la dix-septième journée d’ouverture de la Ligue MX.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Péruviens à l’étranger: résultats et objectifs

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER