▲ Le quart-arrière de Seattle Russell Wilson échappe au plaqueur défensif Jonathan Allen (93).

Lundi 21 décembre 2020, p. 4

Landover, Maryland, Russell Wilson et les Seahawks de Seattle ont tenu à battre Washington 20-15 et à obtenir une place en séries éliminatoires, ce à quoi la Nouvelle-Angleterre a dit au revoir quand ils ont chuté 22-12 avec Miami et ont mis fin à leur séquence record de la NFL de 11 apparitions consécutives en séries éliminatoires à l’époque de Bill Belichick.

Wilson a lancé pour un touché, Carlos Hyde s’est précipité pour 50 verges et un touché – le plus long jeu de course de la franchise cette saison – et Seattle (10-4, deuxième de la NFC West) a limogé à deux reprises le quart Dwayne Haskins de Washington, une équipe qui malgré la chute continue de mener en NFC Est (6-8).

Le demi offensif Tony Pollard a sonné la cloche deux fois et les Cowboys de Dallas ont éliminé San Francisco 41-33 pour continuer à respirer dans la lutte pour la passe de wild card avec le revers que Philadelphie 33-26 avait contre l’Arizona et en attendant le résultat de Giants contre Cleveland.

À Miami, la recrue hors du repêchage Salvon Ahmed et le vétéran Matt Breida ont combiné pour ajouter 208 verges au sol et mener les Dolphins à une victoire de 22-12 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

L’équipe de Floride (9-5) a augmenté ses chances de décrocher une passe wild-card et a obtenu une marque gagnante à la fin pour la deuxième fois depuis 2008.

De leur côté, les Patriots (6-8) finiront avec une note de .500, la pire pour la première fois depuis 2000, l’année où ils ont sélectionné Tom Brady.

En revanche, l’ancien quart-arrière de la Nouvelle-Angleterre a remplacé Tampa Bay après un déficit de 17 points. Au cours de cinq campagnes consécutives de pointage offensif en seconde période, les Buccaneers ont battu les Falcons d’Atlanta éliminés 31-27 pour se rapprocher de leurs premières séries éliminatoires depuis 2007.

Dans un match de retour de haut calibre entre deux équipes déjà en séries éliminatoires, les Chiefs de Kansas City, défenseurs du titre de la NFL, ont battu les New Orleans Saints 32-29.

Patrick Mahomes a lancé trois passes dans la zone promise et totalisé 254 verges, le même nombre d’expéditions que Drew Brees a effectué, bien que le passeur vétéran des Saints en ait ajouté 234 et ait été intercepté à son retour sur le terrain après s’être remis d’une blessure aux côtes et aux poumons. .

Espoirs en séries éliminatoires, les Titans du Tennessee ont battu les Lions de Detroit 46-25 et restent au sommet de l’AFC Sud même si les Colts d’Indianapolis ont battu les Texans de Houston 27-20.

Les Rams ont succombé 20-23 aux Jets, qui ont finalement remporté leur premier match, tandis que Baltimore a écrasé Jacksonville 40-14 et Chicago a battu le Minnesota 33-27.