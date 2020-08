Ap et .

Journal La Jornada

Mardi 25 août 2020, p. a12

Lake Buena Vista, Floride., Le Slovène Goran Dragic a mené l’attaque du Miami Heat pour conserver l’hégémonie invaincue et atteindre la première place de la Conférence Est aux demi-finales de la NBA, avec une victoire de 99-87 sur les Pacers Indiana et scelle la série 4-0, malgré la blessure de leur star Jimmy Butler.

Dragic a été soutenu par Bam Adebayo, qui a ajouté 14 points à la cause, ainsi que les remplaçants Tyler Herro et Kelly Olynyk, avec respectivement 16 et 11 points dans la bulle Disney World à Orlando.

De son côté, le Grec Giannis Antetokounmpo a ajouté 31 points, 15 rebonds et huit passes, tandis que Khris Middleton s’est finalement réveillé avec un dernier quart incroyable, pour que les Milwaukee Bucks battent l’Orlando Magic 121-106 et prennent une avance de 3-3. une.

Middleton a marqué 18 de ses 21 points au quatrième quart et a terminé avec 10 rebonds après avoir été limité à un panier au cours des trois premières manches, soit l’une des neuf tentatives.

Wesley Matthews a ajouté 12 points pour les Bucks, leaders de la Conférence Est qui peuvent terminer la série contre le Magic mercredi.

De son côté, l’Allemand Dennis Schoroder a contribué 30 points, le maximum de sa carrière, et l’Oklahoma City Thunder a battu les Houston Rockets 117-114 pour égaler la série 2-2.

Le meneur remplaçant de 26 ans a pris la responsabilité au quatrième quart-temps, au cours duquel il a marqué neuf points en marquant les lancers francs décisifs dans la dernière minute.

Avec les Teuton, le vétéran Chris Paul avait 26 points et le jeune Shai Gilgeous-Alexander, 18 points, 12 rebonds et six passes.

Pour les Rockets, leur star James Harden avait 32 points et 15 passes et le garde Eric Gordon 23 points. Houston, quatrième de la Conférence Ouest, a de nouveau perdu sa silhouette Russell Westbrook, blessé aux quadriceps, dont on ignore s’il pourra jouer demain dans le cinquième match de la série contre son rival qui se situe à la cinquième étape de ce secteur.

Dans cette conférence, les champions actuels de la Ligue, les Raptors de Toronto, ainsi que les Celtics de Boston sont déjà classés.