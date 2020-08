Le propriétaire des Hornets, Michael Jordan, a joué un rôle clé dans les discussions entre les joueurs et les propriétaires de la NBA alors que la ligue navigue dans le mouvement de justice sociale en cours, selon Jackie MacMullan d’ESPN.

Les pourparlers rapportés font suite à la décision des joueurs de Milwaukee Bucks de protester contre le cinquième match de mercredi contre le Magic. Les matchs ultérieurs de la NBA mercredi ont été reportés suite à la décision des Bucks.

Jordan, le seul propriétaire de la majorité noire de la ligue, s’est entretenu avec le président de la NBPA, le garde d’Oklahoma City Thunder, Chris Paul, avant la réunion d’hier soir, au cours de laquelle les joueurs ont discuté de la manière dont ils prévoyaient de procéder à la saison 2019-2020. Jordan aurait également parlé avec le garde des Rockets, Russell Westbrook, de questions de justice sociale.

Selon ESPN, le propriétaire des Hornets a également exprimé son admiration aux joueurs actuels pour avoir pris une position aussi ferme sur les questions de justice sociale.

Jordan aurait également tenté de mieux comprendre ce que les joueurs espéraient accomplir à l’avenir et aurait offert de l’aide aux joueurs alors qu’ils participaient à des conversations avec les propriétaires sur les efforts de protestation en cours.

Les matchs de la NBA de jeudi ont également été reportés. Cependant, jeudi matin, les joueurs auraient voté pour la reprise des éliminatoires de 2020, qui pourraient commencer vendredi ou samedi.

Les propriétaires, selon ESPN, se réuniront plus tard jeudi pour discuter des moyens d’aider les joueurs à atteindre leurs objectifs tout en poursuivant la saison.

Les joueurs de Bucks ont publié une déclaration quelques heures après leur décision de ne pas participer à leur match du cinquième match, disant en partie: «Nous demandons justice pour Jacob Blake et demandons que les officiers soient tenus responsables. Pour que cela se produise, il est impératif que l’Assemblée législative de l’État du Wisconsin se réunisse à nouveau après des mois d’inaction et prenne des mesures significatives pour résoudre les problèmes de responsabilité de la police, de brutalité et de réforme de la justice pénale. “

La décision des joueurs de Bucks de ne pas participer au match de mercredi a eu un impact sur le reste du paysage sportif.

Un certain nombre de matchs de la MLB ont été reportés en signe de protestation et les joueurs de la WNBA sont absents des matchs de jeudi pour la deuxième journée consécutive dans ce qu’ils appellent une «journée de réflexion, une journée d’action et de mobilisation informées».