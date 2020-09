DraftKings ajoute Michael Jordan à son équipe

Michael Jordan a pris une participation dans DraftKings et rejoindra également la société en tant que conseiller du conseil d’administration.

La société n’a pas précisé la taille de la participation de Jordan. Sa participation au capital vient en échange de «fournir des conseils et des conseils stratégiques au conseil d’administration sur des initiatives commerciales clés», a déclaré DraftKings dans un communiqué.

Son statut de conseiller spécial auprès du conseil d’administration de DraftKings prend effet immédiatement.

La Jordanie «fournira spécifiquement une contribution stratégique et créative au conseil d’administration sur la stratégie de l’entreprise, le développement de produits, l’inclusion, l’équité et l’appartenance, les activités de marketing et d’autres initiatives clés», a déclaré la société.

«Michael Jordan fait partie des personnalités les plus importantes du sport et de la culture, qui ont redéfini à jamais l’athlète et l’entrepreneur modernes», a déclaré Jason Robins, PDG de DraftKings.

«Les conseils stratégiques et le sens des affaires que Michael apporte à notre conseil sont inestimables.»

Un match NBA 7 Down, un autre à emporter

Les yeux du monde du sport étaient tournés vers la NBA hier soir, alors que l’Utah Jazz et les Denver Nuggets se rencontraient dans le septième match de leur série des séries éliminatoires de la Conférence Ouest.

Les Denver Nuggets ont survécu aux Utah Jazz dans une victoire 80-78. Après le match, Donovan Mitchell, All-Star de Jazz, a parlé de l’utilisation de sa plateforme pour promouvoir des causes de justice sociale.

«J’ai l’impression d’avoir utilisé ma voix de la meilleure façon possible, et je vais continuer à utiliser ma voix chez moi. J’implore tout le monde ici – ils ont fait un excellent travail – de continuer à pousser.

L’Utah a été la première équipe à être touchée par le coronavirus alors que Mitchell et son coéquipier Rudy Goebert ont tous deux été testés positifs en mars. Ces tests positifs ont finalement mis fin à la saison NBA.

Mise à jour quotidienne du coronavirus

Selon Johns Hopkins, il y a plus de 25,8 millions de cas de virus dans le monde, avec plus de 858 000 décès.

Les États-Unis ont dépassé 6 millions de cas avec plus de 184 000 décès.

Selon ADP, la masse salariale privée a augmenté de 428 000 le mois dernier, ce qui est bien en deçà des 975 000 attendus des économistes interrogés par FactSet, bien que toujours meilleur que les 167 000 postes créés en juillet.

ADP a été critiqué par certains après que les rapports d’ADP de juin et de juillet aient manqué les attentes, mais le rapport de juillet sur l’emploi est venu beaucoup plus fort que prévu.

Les essais cliniques internationaux publiés mercredi montrent que les stéroïdes largement disponibles et bon marché sont capables d’aider les patients gravement malades du COVID-19 à survivre au virus.

L’Organisation mondiale de la santé a fortement recommandé aux experts médicaux d’utiliser les stéroïdes sur des patients gravement malades atteints de COVID-19 dans le monde entier.

Les études, publiées dans JAMA, ont tiré des données de sept essais cliniques randomisés qui ont évalué trois stéroïdes utilisés sur plus de 1700 patients et l’étude a révélé que chacun des trois stéroïdes réduisait le risque de décès.

Et le secrétaire d’État Michael Pompeo a défendu la décision des États-Unis de ne pas participer à la campagne mondiale de l’OMS pour développer et distribuer un vaccin COVID-19.

Il y a au moins 172 pays en train de négocier pour rejoindre le programme Covax, qui est l’effort mondial entre les gouvernements et les fabricants pour développer le vaccin contre le coronavirus. Neuf vaccins potentiels ont été évalués à ce jour et, selon l’OMS, neuf autres sont encore en cours de test.

Cela vient après que le président Trump a accusé l’OMS de ne pas avoir arrêté la pandémie plus tôt cette année.

Katherine Ross de TheStreet a contribué à ce rapport.