Bien que beaucoup se souviennent Michael Phelps En tant que médaillé multi-olympique, il a un côté méconnu. Et c’est que depuis plusieurs années, l’ex-nageur souffre de dépression, qui a souvent affecté des moments de sa vie.

Bien qu’il continue de lutter avec ce problème, sa femme Nicole Phelps a accordé une interview au média américain Today pour donner plus de détails sur le «Baltimore Shark» et sa santé mentale. Elle a avoué la grande peur qu’elle ressent de le perdre.

Dans l’interview avec le point de vente, Nicole a révélé sa peur quotidienne de la maladie de son mari, se mettant à la place de Vanessa Bryant le jour du décès de Kobe. «Après la tragédie, tout ce que je pouvais faire était de regarder Michael et de dire : ‘Nous pouvons t’aider? Parce que si je te perds, je ne sais pas ce que je vais faire […] Michael est le père et le mari les plus extraordinaires que j’aurais pu rêver »; compta l’ancienne Miss Californie.

La femme de Phelps a essayé de l’aider de toutes les manières possibles, mais elle est consciente qu’elle ne peut le faire que dans une mesure limitée. «J’avais l’habitude de penser, Oh, je peux y remédier! Je peux être thérapeute, je peux être ce dont il a besoin. Mais ce que j’ai appris, c’est que vous ne pouvez pas prendre en charge ce qu’ils ressentent, peu importe à quel point vous le voulez », a-t-il ajouté.

D’un autre côté, Nicole Phelps a raconté comment vivre avec l’ancien nageur et sa maladie a été dans cette pandémie. Récemment, MIchael lui-même a avoué que la situation actuelle ne faisait qu’accentuer son état.

«Nicole m’aime et veut m’aider, elle veut que je m’améliore. Mais elle se débat elle-même. Elle a également besoin de ce soutien car je sais que c’est difficile pour elle », a déclaré Phelps il y a un mois.

Pour sa femme, la meilleure façon de le distraire est de passer du temps avec lui et leurs trois enfants. Ils veulent toujours se rapprocher de leur père, mais ils ont dû lui expliquer que le nageur a besoin de son espace pour s’améliorer:

«Les gars veulent être avec Michael quand il passe une dure journée. Ils veulent essayer de le rendre heureux, surtout Boomer parce qu’il est le plus âgé. Alors nous nous sommes dit: “Hé, boum, papa traverse une période difficile et il a juste besoin de prendre un moment pour être seul.” Nous voulons que Boomer comprenne qu’il ne s’agit pas de lui, mais de Michael », a expliqué Nicole.

Heureusement, le couple a trouvé un moyen de faire face à la pandémie en ayant une petite routine de voyage et de sport ensemble. «Nous avons définitivement grandi ensemble grâce à cela et avons beaucoup appris. Ce n’est pas facile, mais je suis mariée à l’être humain le plus incroyable », a conclu« Nicole.

