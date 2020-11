En 2008 Lewis Hamilton est devenu le plus jeune pilote à être proclamé champion de Formule 1. Le Britannique a ainsi battu le record de Fernando Alonso, qui détenait ce record depuis 2005. Hamilton a remporté sa première Coupe du monde à 23 ans et 300 jours, tandis que Michael Schumacher Il l’a fait avec 25 ans et 314 jours.

Interrogé en 2008 si le Britannique pourrait égaler ses sept Coupes du monde, Schumacher a répondu: «Je dirais qu’il est tout à fait possible pour Hamilton d’atteindre les sept titres. Personne ne pensait, pas même moi, que vous pouviez dépasser les cinq de Fangio. Et puis j’ai pu le faire. Je suis même allé jusqu’à sept. Les records doivent être battus. Je suis très calme car je sais que quelqu’un battra mes records. Que ce soit Lewis, Massa, Vettel ou quiconque peut venir après. Il peut être réalisé par un pilote de génération actuelle ou future. Je n’ai aucun problème avec ça “.

Bien qu’il soit surprenant que Michael Schumacher Il n’a pas mentionné Fernando Alonso, qui à l’époque était déjà double champion, et il a mentionné un pilote du même âge que Felipe Massa, sa prédiction sur Vettel est également surprenante. L’Allemand, à bord d’un Toro Rosso, avait réussi à être le plus jeune pilote à remporter un Grand Prix de Formule 1. Deux ans plus tard, en 2010, il battait Lewis Hamilton en tant que plus jeune pilote à devenir Champion du Monde.

Hamilton a égalé Schumacher

Tandis que Sebastian vettel a remporté quatre championnats, Hamilton a mis un terme à son règne en 2014. Depuis lors, le Britannique a ajouté six Coupes du monde, étant battu en 2016 par son coéquipier Nico Rosberg. Lewis Hamilton a égalé les 7 championnats de Michael Schumacher, comme il avait prédit que l’Allemand pourrait le faire.

HamiltonDe son côté, il n’était pas aussi optimiste lorsqu’on l’interroge à ce sujet en 2006, alors qu’il participait encore à la série GP2. «Schumacher a accompli tellement de choses. Je ne sais pas s’il me sera possible d’atteindre son numéro de championnat. Je serais déjà content d’un … Mais bon, il va falloir attendre que le temps passe et on verra »furent ses mots.