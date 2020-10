Michael Woods a été le plus intelligent de la classe sur la septième étape de La Vuelta a España. Le Canadien a gagné Omar Fraile et Alejandro Valverde –Deuxième et troisième, respectivement– grâce à une attaque dévastatrice à un peu plus d’un kilomètre de la ligne d’arrivée à Villanueva de Valdegovia. Le coureur, qui s’est fracturé son fémur en mars, a montré qu’il continue d’avoir une idylle avec la manche espagnole récolte sa deuxième étape après celle réalisée en 2018.

Le peloton a permis une évasion de pedigree avec luxe grégaire comme Valverde, Bennett ou Kuss comme les principaux favoris pour gagner. Le Murcien était constamment sous la surveillance de ses adversaires, qui étaient très conscients du bilan impressionnant du coureur Movistar, maintenant professeur d’Enric Mas et Marc Soler.

Malgré ce rôle, Ineos de Carapaz n’a pas laissé l’escapade aller trop loin, conscient que réengager Valverde dans le classement général n’était pas une bonne idée. Le port d’Orduña, qui a été escaladé deux fois, a ouvert les hostilités entre les s’est échappé et Michael Woods a réussi à s’échapper pendant 30 secondes.

Lorsque le Canadien a promis qu’il était plus heureux, Valverde a commencé comme un cyclone, emmenant Omar Fraile, Guillaume Martin et Nans Peters avec lui. Ils ont rattrapé Woods et se sont éloignés environ 20 secondes du reste de l’évasion. Il restait 15 kilomètres à parcourir et des doutes envahissaient la tête de la course. Certains soulagés, d’autres attaqués et d’autres sont directement allés au volant sans dépenser un gramme comme Woods. Le vainqueur a finalement empêché de tirer à aucun moment en utilisant son coéquipier Hugh Carthy – deuxième au général – comme excuse pour ne pas coopérer pour remettre Valverde dans le top 10 du classement.

Woods a su attendre son heure et marquer quelques-uns à plus d’un kilomètre de la ligne d’arrivée pour que ses rivaux restent dans le moule. Fraile essaya en vain de le rattraper, tandis que Valverde gagnait la troisième consolation à ses autres compagnons d’évasion. Le Murcien n’a pas remporté l’étape, mais il a certainement passé un bien meilleur temps que dans le peloton en les regardant venir.