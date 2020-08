LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) Giannis Antetokounmpo a offert quelques conseils à son coéquipier Khris Middleton avant le quatrième quart du match éliminatoire de lundi contre l’Orlando Magic: “ Tirez jusqu’à ce que vos bras tombent. ”

Middleton a pris le conseil à cœur.

Antetokounmpo avait 31 points, 15 rebonds et huit passes et Middleton a finalement pris vie avec un énorme quatrième quart alors que les Bucks battaient le Magic 121-106 pour prendre une avance de 3-1 dans la série du premier tour.

Middleton a marqué 18 de ses 21 points dans le dernier quart et a terminé avec 10 rebonds après avoir été limité à un panier au cours des trois premiers quarts avec un tir sur 9.

«Parfois, je suis trop altruiste, alors je dois forcer le problème», a déclaré Middleton.

L’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, a déclaré que ce n’était «qu’une question de temps» avant que Middleton n’ait un match d’évasion.

Si les Bucks espèrent remporter leur premier titre NBA depuis 1971, ils auront besoin de Middleton pour être un buteur constant et soulager Antetokounmpo.

Les Bucks, tête de série, menaient par trois au quatrième quart avant que Middleton ne marque 11 points lors d’une course de 18-2 sur trois points à 3 points et un sauteur de milieu de gamme sur un jeu inbouds pour aider les Bucks à prendre une avance de 102-83.

«Giannis m’a dit d’être agressif et c’est ce que j’ai essayé de faire, a dit Middleton.

Middleton n’a récolté en moyenne que 11 points par match lors des trois premiers matchs éliminatoires sur 12 tirs sur 37.

Antetokounmpo a terminé le match 14 sur 21 depuis le terrain, mais a fait la plupart de ses dégâts à l’intérieur de la peinture où il était 12 sur 14.

Nikola Vucevic a continué son jeu fort pour le Magic, terminant avec 31 points, 11 rebonds et sept passes. Terrence Ross a récolté 19 points et sept rebonds sur le banc.

«Pour commencer le quatrième, nous avons traversé une période de sécheresse offensive et nous n’avons pas bien exécuté, a dit Vucevic. «C’est difficile quand on joue bien pendant les trois quarts. Vous devez être capable d’exécuter et de faire des tirs et nous ne l’avons pas fait. ”

Milwaukee a maintenant remporté trois victoires consécutives après avoir perdu le premier match de la série face à Magic, huitième tête de série.

Middleton a déclaré que les Bucks se sont améliorés depuis le premier match.

«Parfois, les choses ne vont pas se passer comme nous le voulons et vous ne ferez pas de coups ou quoi que ce soit d’autre, mais tant que vous continuez à broyer du noir, de bonnes choses vont se produire, a dit Middleton.

Wesley Matthews a ajouté 12 points pour les Bucks, qui peuvent clôturer le Magic mercredi.

TIP INS

Bucks: Réalisé 17 3 points sur 41 tentatives. … Antetokounmpo a au moins 25 points, 10 rebonds et cinq passes décisives dans les quatre matchs pour commencer les séries éliminatoires.

Magic: Aaron Gordon (ischio-jambiers) et Michael Carter-Williams (pied) n’ont pas encore joué dans la série. Leur statut pour le jeu 5 n’est pas clair.

SÉRIE DE VUCEVIC

Vucevic a été énorme pour le Magic, avec une moyenne de 29,5 points par match. Clifford a déclaré que cela témoigne de l’engagement de Vucevic à s’améliorer lorsque les équipes reviennent pour le redémarrage de la NBA.

«Il domine le sol», «Le garde magique Markelle Fultz.

Clifford a ajouté: “ Il avait faim de prouver qu’il était meilleur qu’il ne l’était lors des séries éliminatoires de l’année dernière. ”

Budenholzer a déclaré qu’il n’était pas trop préoccupé par l’arrêt de Vucevic, mais qu’il se concentrait davantage sur le ralentissement de l’équipe d’Orlando dans son ensemble.

«La clé pour nous est que nous enlevons la peinture», a déclaré Budenholzer. «Il va faire quelques coups … En fin de compte, il ne s’agit pas de Vucevic. Tant que la défense de notre équipe est bien placée, je suis d’accord avec ça. ”

TEMPS DE BULLES

Matthews a été interviewé sur le terrain par NBA TV après le match et a commencé à parler du cinquième match, mais il ne pouvait pas se rappeler quel jour c’était.

«C’est aujourd’hui dimanche?», A-t-il demandé au journaliste.

Lorsque vous êtes dans la bulle, il est facile de perdre le fil du jour.

—

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP-Sports