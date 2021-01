Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mardi 5 janvier 2021, p. a12

Il y a un consensus croissant sur le fait que Juan Francisco Gallo Estrada est l’un des boxeurs les plus raffinés du Mexique. Son élégance et son courage n’ont cependant pas encore d’impact sur le salaire qu’il perçoit habituellement pour ses combats. L’entraîneur du champion du monde des poids mouches WBC, Alfredo Caballero, estime qu’il est temps de percevoir des paiements plus équitables.

Alors qu’il est prévu que le procès entre Estrada et le Nicaraguayen Román Chocolatito González, champion du monde de la catégorie par la WBA, sera l’un des plus attendus en 2021, les négociations se poursuivent et ils ne parviennent pas à un accord sur le sac en litige. Caballero estime qu’il faut profiter d’un combat qui suscite l’attente du public aux États-Unis, un événement inhabituel dans un marché où les petits pesos ne suscitent pas un grand intérêt.

«Nous devons être un peu plus exigeants avec ce qu’ils paient Gallo Estrada», dit Caballero; «Nous ne demandons rien de fou aux promoteurs. C’est un juste paiement pour ce que Francisco et Chocolatito génèrent ».

Nous comprenons que nous traversons un moment critique de la boxe, dit-il; mais ils peuvent faire une meilleure offre. S’il n’y a pas de conditions pour l’instant, attendez que l’économie s’améliore, pour voir si cela leur convient. Le combat est prévu pour mars, même s’il précise que son équipe n’a encore rien signé.