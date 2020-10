La sclérose latérale amyotrophique est l’une des maladies les plus terribles qui soient. 4 000 Espagnols en souffrent et chaque année 1 000 meurent à cause de cela et 1 000 autres entrent sur une liste sans fin. Deux patients, Miguel Ángel et Jaime, voulaient donner de la visibilité à leur combat en gravissant 3718 mètres que le mont Teide rend hommage au nombre de patients qui combattent chaque jour une maladie contre laquelle peu de ressources sont allouées.

La SLA ne prévient pas, la SLA ne s’arrête pas, la SLA consomme toute la mobilité de votre corps, tandis que votre cerveau continue de fonctionner jusqu’à ce que vous mouriez d’une maladie incurable. Malgré les symptômes irrémédiables, Miguel Ángel et Jaime, deux personnes en bonne santé qui ont été frappées par la maladie par surprise, Ils ont décidé d’attraper le taureau par les cornes, décidant de gravir le mont Teide faire prendre conscience à la société qu’il ne faut pas tourner le dos à l’ELA.

Michel-Ange, pas en vain, Il était un triathlète et un professeur d’éducation physique qui a été frappé par la maladie alors qu’il faisait son sixième Iron-Man. Ce problème ne l’a pas fait abandonner, au contraire il l’a rendu beaucoup plus fort. «Je suis phénoménal, nous avons passé de superbes jours avec une expédition de plus de 20 personnes –Y compris leurs épouses et amis– avec beaucoup de soutien. Cela n’a pas été facile, mais je suis assez fort et j’ai très bien supporté toutes les demandes », a déclaré Miguel Ángel, qui, avec son ami Jaime il sera reçu demain par le président du Cabildo et le maire de Tenerife.

James, non seulement monté, au lieu de cela, il a tenu une promesse qu’il avait faite aux organisateurs –L’Association colle la langue à l’ELA– après avoir dit que si nécessaire, elle ramperait jusqu’au sommet emblématique de l’Espagne. A quelques mètres du sommet, il est tombé au sol et a atteint le sommet en rampant pour célébrer leur réussite. “Ils nous ont traités comme des chanteurs de rock, nous sommes très reconnaissants et ravis”, soulignent-ils de l’organisation.

L’association tire la langue à ELA avait proposé d’aller au Népal cette année, mais la pandémie de coronavirus l’a empêché. Les organisateurs sont plus que satisfaits que la destination les ait emmenés à Tenerife, où ils se sont sentis privilégiés. Après avoir passé trois jours à gravir le mont Teide, Miguel Ángel et Jaime sont descendus en hélicoptère du sommet dans un effort conjoint avec l’équipe de montagne de Tenerife dirigée par Diego Amador, qui s’est occupé d’eux comme ses enfants.

«La vérité est que l’île s’est tournée vers nous, nous avons tellement de remerciements à rendre que je n’ai pas de mots. Merci à la Garde civile, aux gars de l’équipe d’urgence, au téléphérique et à tous les alpinistes de Ténérife pour nous avoir donné du matériel et pour avoir été au courant de nous », déclare Raúl, l’un des membres de l’organisation.

La SLA est une maladie pour laquelle il n’existe toujours pas de remède, mais des initiatives comme celle-ci montrent que la société doit sensibiliser. Personne n’est à l’abri d’une maladie dont 1 000 patients sont diagnostiqués chaque année sans qu’il n’y ait moyen de l’atténuer.