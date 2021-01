L’entraîneur espagnol du K4, Miguel García, a exprimé aujourd’hui sa confiance que les Jeux Olympiques de Tokyo “auront lieu” et aussi dans lesquels le bateau espagnol “se battra pour une médaille”, pour laquelle ses pagayeurs sont retournés s’entraîner à Séville, où ils répètent des combinaisons pour finaliser l’équipage qui assistera à la compétition dans le Ville japonaise.

Au retour du K4 dans la capitale sévillane, García a souligné: “Nous avons enfin pu reprendre le travail dans cette terre que nous aimons tant; A cause de la pandémie, nous ne sommes pas apparus ici depuis un an, où nous reprenons le travail avec un climat exceptionnel, surtout à ces dates si marquées par la neige. “

Le technicien a expliqué que le bateau qui représentera l’Espagne dans l’épreuve olympique continue à “évoluer”, dont l’équipage sera choisi après diverses combinaisons. Aujourd’hui, deux K4 sont sortis, l’un avec Craviotto, Marcus, Arévalo et Toro, et un autre avec Adán, Garrote, Oriyés et Germade.

“Nous sommes en train d’entraîner le bateau dans lequel chaque semaine nous faisons trois sessions dans lesquelles les athlètes changent de position. Je suis très content du travail que font les pagayeurs, ils sont tous très impliqués. En ce moment, le projet est en cours, nous avons beaucoup d’attentes placées dessus et j’espère que d’ici mars ou avril, que nous fermons le bateau, nous pouvons continuer à travailler calmement, bons sentiments, sans blessures, et que ce foutu virus nous permettra de nous entraîner en paix “, a commenté.

Concernant la visite effectuée hier par la présidente de la CSD, Irene Lozano, aux installations du CEAR La Cartuja, Miguel García a révélé que le chef politique leur avait transféré la “tranquillité” en cette période d’incertitude que vivent les “manifestations” de la population de Tokyo, ajoutant qu’il est “encourageant” que les dirigeants facilitent des informations pour «continuer à penser» à la célébration des Jeux Olympiques en tant que «réalité».

“Nous nous levons chaque jour en pensant que les Jeux Olympiques vont avoir lieu”, Le technicien a abondé, convaincu que les perspectives d’apport du vaccin le renforcent donc et a conclu: “S’il est vrai que le gouvernement japonais pose un problème, ce qui est compréhensible étant donné la situation que nous vivons, je pense que dans les mois à venir, nous aurons des informations plus positives. Nous continuons de penser que les Jeux Olympiques auront lieu et que nous risquerons les médailles attend toujours avec impatience la pandémie. “

Miguel García aspirait à remporter sa cinquième médaille olympique en tant qu’entraîneur à Tokyo avec le K4 500 espagnol, qui s’ajouterait à ceux obtenus en K1 200 (Craviotto d’argent à Londres 2012 et de bronze à Rio 2016) et K2 200 (Craviotto-Toro d’or à Rio 2016) ) et K2 500 (Craviotto-Pérez Rial, médaille d’or à Pékin 2008).