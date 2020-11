Miguel Oliveira a remporté le GP du Portugal MotoGP. Le pilote portugais n’a laissé aucune option à ses rivaux et a tiré seul depuis le début. Morbidelli et Miller ne pouvaient rien faire pour l’empêcher, les Portugais traînaient beaucoup plus vite qu’eux. Cela valait la peine pour l’Italien de rester sur le podium pour être deuxième au monde, et il l’a fait.

Pendant, Joan Mir, qui était déjà champion du monde, a progressé après un bon départ. Le pilote Suzuki semblait avoir surmonté les problèmes qu’il avait rencontrés lors des qualifications, ce qui l’avait poussé à partir si loin derrière. Tout indiquait qu’il pouvait jouer un grand retour, dans le plus pur style de Marc Márquez, mais alors il a joué avec Zarco et a perdu tout ce qu’il avait gagné.

De là, les problèmes ont commencé pour les Espagnols, qui a fini par arrêter avec 10 tours à faire. Heureusement pour lui, il avait déjà le championnat dans sa poche, bien qu’il repart avec un goût doux-amer après un grand prix à oublier. Il n’a pas pu aider Suzuki à remporter le championnat des constructeurs et Ducati a pris le titre, tandis que KTM a arraché cette deuxième position à la marque japonaise lors de ce dernier test.

Son coéquipier, Álex Rins, n’a pas passé une bonne journée non plus et a terminé quinzième, juste derrière Fabio Quartararo. Dovizioso était sur le point d’arracher la troisième place de la Coupe du monde à Rins, mais il a finalement terminé sixième et le Catalan termine la saison sur le podium du classement général. Le meilleur espagnol était Pol Espargaró, qui a terminé quatrième après une belle course.

Donc, MotoGP clôture une saison qu’au début de l’année, au Qatar, il y avait de nombreux doutes quant à savoir si cela pouvait être réalisé ou non. Enfin, il a été possible de réaliser et Joan Mir a remporté le championnat. De plus, c’est une course d’adieu car de nombreux pilotes changeront de décor en 2021.