Miguel Rico, vice-président et directeur sportif de Caudal, assure que tout ce qui s’est passé cette semaine, dans lequel le club de Mierense a annoncé sa démission et quelques jours plus tard il a rectifié, n’était qu’un “malentendu”: “C’était un malentendu entre le président (Luis María García) et moi avons déjà résolu. Je n’ai pas présenté ma démission, mais du club ils l’ont publiée. C’est déjà résolu », a voulu régler le manager sportif de l’équipe Hermanos Antuña.

Rico assure que des deux rôles qu’il joue au club, celui avec lequel il se sent le plus à l’aise est celui de directeur sportif et que les joueurs de son équipe ont maintenant “hâte de revenir et de s’entraîner comme s’ils allaient jouer le week-end”. L’arrêt de la troisième division asturienne, qui n’a pas été jouée le week-end dernier, alors qu’ils devaient jouer la deuxième journée, ni la prochaine ne sera jouée, a laissé toutes les équipes en attente d’une solution depuis la décision du La Fédération asturienne doit jouer lorsque le public peut entrer, ce que la Principauté ne permet pas maintenant. De l’avis de Rico, «le public ne se soucie pas des terrains» et cela a été démontré «dans la Coupe de la Fédération, où il n’y avait pas de cas» de covid-19.

Dans tous les cas, l’arrêt de la compétition ne peut être prolongé trop longtemps, puisque les clubs ont des engagements à respecter et le cas de Caudal en est un exemple: «Nous avons des contrats et des engagements acquis avec les footballeurs, nous ne pouvons pas être au chômage. , les gens veulent concourir », ajoute le directeur sportif.

Miguel Rico espère que toute cette situation sera résolue au plus vite: “Nous aspirons à pouvoir jouer le 8 novembre ou, tout au plus, le 15 novembre”. Ce qui sera réalisé dépendra des négociations entre la Fédération asturienne et la Principauté et de l’évolution de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus. Pendant ce temps, Chuchi Collado, l’entraîneur de l’équipe Mierense, continue de travailler avec ses joueurs comme si la compétition ne s’était jamais arrêtée.