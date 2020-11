À tout juste 20 ans, Mikayla Demaiter Il compte déjà près d’un demi-million d’abonnés sur Instagram, où il balaie chaque fois qu’il télécharge une photo. Et c’est que la jeune Canadienne a l’habitude de poster en sous-vêtements pour montrer sa silhouette spectaculaire. En réalité, Elle était une joueuse de hockey sur glace et a décidé d’arrêter le sport de manière professionnelle pour se consacrer à être mannequin et à devenir un influenceur.

Comme beaucoup d’hommes et de femmes au Canada, Mikayla Demaiter est un grand fan de hockey sur glace. En fait, il l’a pratiqué à un niveau élevé, jouant comme gardienne de but avec les Bluewater Hawks de la Ligue provinciale de hockey féminin. À cette époque, elle était déjà considérée comme la joueuse de hockey la plus sexy du monde, mais la Canadienne a décidé d’exploiter davantage son rôle de mannequin et d’influenceuse, et elle n’est pas mal …

Mikayla a à peine 20 ans et il y a un peu plus d’un an, il a annoncé sa retraite des patinoires de glace et de hockey pour se consacrer entièrement au monde de la mode. Cher hockey, il est temps de dire au revoir. Il est temps de tourner la page et de passer au prochain chapitre de ma vie, pour la première fois vous ne serez pas mon objectif numéro un. Je suis enthousiasmé par l’avenir car tout ce qu’ils m’ont appris me permettra de réussir. Il y aura encore tôt le matin, de nouvelles aventures et de nouveaux amis, et j’espère les embrasser avec le même amour et la même passion que j’avais pour vous ».

Il a travaillé pour plusieurs marques de différents secteurs et ne cesse de gagner des followers sur Instagram, approchant déjà les 500 000 ‘followers’. Sa façon de faire est claire. Mikayla demaiter a vérifié que ses nombreuses poses sans pratiquement aucun vêtement montrant son grand corps triomphent toujours. Des milliers de «likes», de commentaires et d’interactions en tout genre pour la mannequin canadienne, qui a parcouru le monde pour son histoire avec le hockey sur glace et aussi pour faire monter la température sur les réseaux sociaux.