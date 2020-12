L’affaire Heurtel a secoué le monde du basket. La critique de Barcelone pour avoir laissé le Français à Istanbul ne s’est pas arrêtée, même si un tweeter a pu prendre une photo de la base gauloise parlant avec des éléments de l’expédition du CSKA de Moscou et a plaisanté sur sa signature pour le club russe.

«Thomas Heurtel a trouvé une nouvelle équipe très rapidement », a commencé le tweet de la personne qui les a« chassés »à l’aéroport de Lyon. Immédiatement après, dans le texte, il a précisé que c’était une blague. Dans l’image, vous pouvez voir au joueur encore de Barcelone avec les joueurs Mike James et Darrun Hilliard et le président du CSKA de Moscou Andrey Vatutin. De plus, James a assuré via les réseaux sociaux que “c’est pire” qu’il ne le pensait.

Wow c’est pire que ce que je pensais – Mike James (@ TheNatural_05) 23 décembre 2020

Thomas Heurtel a trouvé une nouvelle équipe assez rapidement! C’EST UNE BLAGUE. Il retourne au Barça en passant par Lyon et devine qui il y a rencontré. Mike James, Darrun Hilliard et le président de @cskabasket Andrey Vatutin. pic.twitter.com/r21jOYaYWJ – Artem Komarov (@art_basket) 23 décembre 2020

Il y a de nombreux joueurs, également d’anciens joueurs de Barcelone, qui se sont positionnés publiquement en faveur du joueur et ils ont critiqué l’attitude du club du Barça pour ne pas l’avoir laissé rentrer à Barcelone avec le reste de l’équipe. Désormais, Thomas Heurtel serait déjà de retour en Espagne tout en faisant une escale à Lyon.

Heurtel a voyagé avec Barcelone en Turquie pour rencontrer son représentant et négocier sa sortie du club culé. L’information qu’ils avaient dans l’entité du Barça était qu’il négocierait sa signature pour Fenerbahce, mais le Real Madrid était sur le chemin et cela aurait été la raison pour laquelle ils l’ont laissé à Istanbul, ayant compris ce geste comme une trahison.

De son côté, Barcelone, un jour après l’événement, a publié une déclaration dans laquelle elle expliquait sa position sur «l’affaire Heurtel». Selon le club du Barça, ils n’ont pas laissé le joueur allongé, mais lui ont fourni l’hôtel, un billet d’avion et tous les documents nécessaires, et qu’ils considéraient qu’il ne devait pas revenir avec le reste de l’équipe parce qu’il était hors de la dynamique.