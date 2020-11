Mis à jour le 28/11/2020 à 20:32

Même s’ils ont tous les deux plus de 50 ans, Mike Tyson (54) et Roy jones jr (51) sont apparus à la pesée et à la confrontation officielle avant leur combat d’exhibition. Et bien que le combat ne soit pas officiel, les deux légendes de la boxe avaient un poids suffisant pour leur présentation.

Mike Tyson a marqué 99,9 kilos (220,4 livres); tandis que son rival a enregistré 95 kilos (210 livres). Immédiatement après, les deux ont eu leur visage avant l’événement de ce samedi.

Après plusieurs mois de préparation, ‘Iron Mike’ a montré un physique amélioré et a échangé des regards avec Jones Jr.L’ancien champion des poids lourds a assuré que sa performance serait totalement différente de sa dernière présentation sur un ring officiel, quand il a perdu contre Kevin McBride en 2005.

Mike Tyson vs Roy Jones Jr: l’aperçu

L’opportunité de voir Tyson en action à nouveau a généré un mélange d’excitation, de nostalgie et de curiosité parmi les fans de boxe, bien que le combat, qui n’est pas officiel, ait été fortement réglementé en raison de l’âge avancé des combattants.

Le combat sera divisé en huit rounds de deux minutes et les combattants, bien qu’ils ne porteront pas de casque protecteur, utiliseront des gants plus légers (12 onces), ce qui réduira la puissance des coups.

Les scores seront offerts par les membres du World Boxing Council (WBC) à des fins de «divertissement», car ils ne déclareront pas un gagnant officiel. Les KO seront évités et le combat sera arrêté si l’un des boxeurs subit une grave coupure.

Ces dernières semaines, les deux combattants ont rejeté les critiques que le combat a reçues et sont en désaccord avec les restrictions.

