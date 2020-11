Anciens champions du monde de boxe Mike Tyson Oui Roy jones jr Ils se retrouveront dans un combat d’exhibition en huit rounds ce samedi soir 28 novembre au Staples Center de Los Angeles.

C’est l’événement principal d’une carte unique qui verra également l’ancien garde NBA Nate Robinson faire face à la star de youtube Jake paul. Ce sera probablement plus un spectacle de divertissement qu’une soirée de boxe d’élite, mais cela n’enlève rien à l’anticipation que l’événement a créée.

Jetons un coup d’œil à tous les détails importants pour la nuit de combat à LA Ci-dessous, examinons de plus près à quoi s’attendre de l’événement principal et une prédiction de qui repartira avec la victoire.

Heure et chaîne Tyson vs Jones

Campus: Staples Center, Los Angeles, Californie

Temps: 18 h 00 PT / 21 h 00 HE aux États-Unis. 20h00 au Mexique.

Canal: PPV ou FITE TV aux États-Unis. ESPN au Mexique et en Amérique latine.

Mike Tyson vs Roy Jones EN DIRECT

Il est difficile de savoir à quoi s’attendre samedi soir. La Commission des sports de l’État de Californie, qui a approuvé le combat, l’a traité comme une démonstration légèrement compétitive avec huit rounds de deux minutes, suscitant la colère des deux combattants.

“Je ne suis pas content du tout. C’est pour les femmes », dit-il. Jones aux journalistes en octobre. “Pourquoi faisons-nous des tours de deux minutes?”

Tyson Il a ajouté: «N’est-ce pas un vrai combat? Il est Mike Tyson contre Roy Jones. Je viens me battre et j’espère qu’il viendra se battre et c’est tout ce que vous devez savoir. “

Il a également été suggéré que le combat ne serait pas marqué et qu’aucun vainqueur ne serait déclaré, mais le copropriétaire du diffuseur de combat Triller a déclaré que le combat serait marqué et aurait un vainqueur, bien que non officiel. Selon Joe Otterson de Variety (h / t Yahoo Sports), “Le World Boxing Council aura trois anciens champions qui regardent le combat à distance et déclarera un vainqueur non officiel si le combat va loin.”

Il y a une chance que cela commence comme une séance de combat glorifiée, mais évolue vers une bataille plus énergique une fois que les coups de poing commencent à voler et que l’adrénaline commence à couler.

Tyson voyez le combat comme un terrain d’essai. Le natif de New York, âgé de 54 ans, veut montrer qu’il peut toujours être à la hauteur du surnom de «l’homme le plus méchant de la planète» et potentiellement préparer le terrain pour des expositions plus prestigieuses à l’avenir.

“Je ne sais pas. Je pourrais faire ça pendant un moment. Voyons ça », dit-il Tyson Peter Rosenberg d’ESPN. «Ce serait merveilleux si nous pouvions faire ça partout dans le monde et combattre le meilleur combattant de ce pays, des spectacles avec ce gars là-bas, des spectacles dans le monde entier. Ne serait-ce pas génial? “

Il était le combattant le plus dominant au monde à son apogée, mais son dernier combat a eu lieu en juin 2005, et il n’a pas enregistré de victoire depuis qu’il a éliminé Clifford Etienne en février 2003.

Jones était sur le ring en février 2018, lorsqu’il a remporté une victoire sur Scott Sigmon par décision unanime.

C’est le plus gros avantage de l’ancien champion des quatre divisions avant le combat. Du point de vue de la préparation, il aurait dû être beaucoup plus facile pour lui de retrouver sa vraie forme. Il a également trois ans de moins qu’Iron Mike.

Tyson il s’est senti comme le combattant le plus motivé lors de la préparation et a travaillé son chemin en excellente forme pour son retour sous les projecteurs de la boxe.

Cela n’entraînera peut-être pas un KO écrasant comme celui qu’il avait l’habitude de livrer dans les années 1980 et 1990, mais cela devrait suffire à surmonter Jones Samedi soir.

Prédiction: Tyson par décision