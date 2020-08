Le vainqueur de la FA Cup pourrait cette fois avec celui du Premier ministre. Arsenal de Mikel Arteta a remporté le premier titre de la saison après avoir battu Liverpool aux tirs au but, qui n’a pas eu son meilleur après-midi à Wembley et a de nouveau perdu la finale du Community Shield de onze mètres, comme en 2019 contre Manchester City. Aubameyang il a marqué le seul but du match et le penalty décisif pour couronner son équipe. Le jeune Brewster il était le seul à échouer dans le lot.

Arsenal a commencé beaucoup mieux, ce qui était supérieur à Liverpool en première période. En réalité, Les hommes de Jurgen Klopp n’ont pas tiré entre les trois bâtons dans les 45 premières minutes du match. De leur côté, les Gunners ont montré que la saison s’annonçait passionnante pour eux. Mikel Arteta semble avoir retrouvé le style de jeu d’une équipe orpheline ces dernières années. Le plan était clair: solide en défense, sans donner aucune opportunité au rival de courir en attaque et de se choper en attaque avec Aubameyang et compagnie.

Alors que nous avions à peine 12 minutes de jeu, dans un très bon début de match d’Arsenal, Aubameyang a mis son équipe en tête après un grand lancement de l’extérieur de la zone qui a glissé dans l’équipe. Après le but, les hommes d’Arteta ont dominé le match contre un Liverpool très plat et horizontal, avec le légendaire trio d’attaque Mané-Firmino-Salah sans trop de contact avec le ballon. Le meilleur des rouges était Milner, qui s’est multipliée en défense.

Très bon sprint final de Liverpool

Le ballon roulait à nouveau après la pause et le match continua de la même manière, Liverpool étant incapable d’afficher son potentiel offensif. Arsenal avait l’air champion et est même arrivé au but d’Allison avec danger avec Aubameyang, Saka et un Nketiah que le second pourrait faire à plusieurs reprises.

Cependant, à l’approche de la fin du match, Liverpool a grandi. Ils entrèrent Minamino et Keita sur le terrain et l’équipe a changé: Arsenal a progressivement reculé contre les élèves de Klopp, qui commençaient à se mettre en difficulté Emiliano Martinez. C’est le gardien argentin qui a empêché Liverpool de prendre le match avant les pénalités, avec deux arrêts à Mané. L’équipe dirigée par Arteta a connu un très mauvais temps pendant une grande partie de la seconde période, même si elle a remporté la victoire en tête d’un Willock qui a mené large dans une très bonne occasion.

Après 90 minutes, le match est allé aux tirs au but. Il a surpris les lanceurs à Arsenal, mais aucun n’a échoué: Nelson, Maitland-Niles, Cedric, David Luiz et Aubameyang. Le tout jeune Newster, 20 ans, Il était entré dans le match à la 92e minute et était finalement celui qui a raté le seul penalty que Liverpool n’a pas marqué.. Ainsi, Mikel Arteta lève son deuxième titre avec Arsenal pour remporter le Community Shield 2020.