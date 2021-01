Ils ont commencé avec tout et se classent bientôt cinquième. Le duel d’aujourd’hui est essentiel pour les Bianconeros, afin de ne pas s’éloigner davantage du sommet de la Serie A, et cela a été compris par les élèves d’Andrea Pirlo, qui à peine 18 minutes après le début de la première mi-temps a pris les devants après un but. de Federico Chiesa, qui a marqué 1-0 dans le AC Milan vs Juventus.

Chiesa lui-même combiné avec Dybala, qui a lancé un jeu de crack. L’Argentin a tenu le ballon pendant quelques secondes sur le dos, puis a permis à Federico avec un taco subtil, qui est entré dans la zone et a défini sans problème pour battre Donnarumma.

LA PRÉCÉDENTE

Le match est d’une importance cruciale pour la «Vecchia Signora». L’équipe d’Andrea Pirlo est obligée de gagner pour ne pas s’éloigner davantage du leadership et rejoindre ainsi la lutte pour le titre de Serie A.

L’équipe milanaise a ouvert sa 2021 avec une victoire 2-0 à Benevento et arrive pleine d’enthousiasme pour la rencontre avec la Juventus, dans laquelle elle ne pourra toujours pas compter sur le suédois Zlatan Ibrahimovic, toujours blessé.

La dernière fois que Milan et la Juventus se sont rencontrés lors d’une journée «Befana», c’était en 1999, lorsque l’équipe de la Juventine avait le Français Zinedine Zidane, et cela s’est terminé par un nul 1-1. À la fin de cette saison, Milan a été sacré champion d’Italie.

