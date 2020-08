Crédit:

Bill Baptist / NBAE via .. Sur la photo: Giannis Antetokounmpo # 34 des Milwaukee Bucks.

30 août 2020, 13 h 50 HE

Cotes de la série Milwaukee Bucks contre Miami Heat

Bucks

Chaleur

Gagnant de la série

-385

+290

Gagnez en 4

+340

+3800

Gagnez en 5

+275

+1700

Gagner en 6

+310

+1100

Gagner en 7

+485

+800

Les Milwaukee Bucks entrent dans leur match de deuxième tour en tant que favoris malgré deux de leurs trois affrontements en saison régulière. Le Miami Heat était l’une des trois équipes à avoir un record de victoire contre les Bucks cette saison. Pourtant, les parieurs s’attendent à ce que cette série disputera cinq matchs avec Giannis Antetokounmpo et les Bucks se qualifiant pour la finale de la Conférence Est.

En dehors d’une entorse au doigt pour le meneur George Hill, les Bucks sont en bonne santé et dangereux à l’approche de cette série. De l’autre côté, l’entraîneur-chef de Heat, Erik Spoelstra, a déclaré que Jimmy Butler s’était entraîné samedi et devrait être disponible pour toute la série avec son épaule gauche. Butler n’a disputé que 23 minutes lors du quatrième match de clôture du Heat contre les Pacers, mais il s’est reposé ces six derniers jours.

Vous pouvez consulter le calendrier de cette série, y compris les cotes du premier match ci-dessous.

Cotes du match Heat vs Bucks 1

Cotes de chaleur

+6

Cotes de dollars

-6

Moneyline

+ 188 / -230

Plus / Moins

223

Temps

18h30. ET

la télé

TNT

Calendrier des séries éliminatoires Bucks vs Heat

Jeu 2: 2 septembre

Jeu 3: 4 septembre

Jeu 4: 6 septembre

Jeu 5: 8 septembre (si nec.)

Jeu 6: 10 septembre (si nec.)

Jeu 7: 12 septembre (si nec.)