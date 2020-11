Mis à jour le 29/11/2020 à 17:11

Boca et Newell’s EN DIRECT et EN DIRECT ce dimanche 29 novembre 2020 au stade La Bombonera de Buenos Aires le 5 du Coupe Diego Maradona. L’affrontement est prévu pour 5h20 de l’après-midi (au Pérou) et se poursuit sur la TRANSMISSION TV OFFICIELLE EN LIGNE via FOX Sports Premium et les signaux Fanatiz pour l’Amérique latine.

Les «Xeneizes» entreront en scène pour la première fois depuis la mort de Diego Maradona, l’une des idoles historiques de l’institution. Le groupe dirigé par Miguel Ángel Russo vivra alors une journée spéciale.

L’APERÇU DU MATCH

En principe, le «bleu et l’or» devraient être mesurés en milieu de semaine face à l’Internacional de Porto Alegre au Brésil pour la Copa Libertadores. Cependant, Conmebol a décidé de reporter l’engagement après la mort du champion du monde Mexico 86.

Boca Juniors, comme le reste des clubs en Argentine, rendra un hommage bien mérité à “ Pelusa ” dans la perspective de l’engagement du tournoi, qui a été rebaptisé Coupe Diego Armando Maradona par la Ligue de football professionnel.

Où voir Boca Juniors vs. Les Old Boys de Newell de la Coupe Diego Maradona?

Fox Sports Premium est le signal activé pour regarder le match de la Coupe Diego Maradona qui présentera à Boca Juniors des absences importantes dans l’équipe, car il doit penser à l’affrontement contre le ‘Colorado’ pour les Libertadores.

Carlos Tevez sera l’un des grands absents du rendez-vous, car le commandement technique a décidé de lui donner du repos en raison de l’usure qu’il avait après la mort de Maradona. Alors que Gonzalo Maroni doit purger une punition et Eduardo Salvio est toujours en convalescence.

En revanche, les Old Boys de Newell seront mieux positionnés dans le tableau en vue de la Championship Zone s’ils marquent trois points contre les Boquenses. C’est pourquoi l’entraîneur Frank Kudelka enverra ses onze meilleurs.

Angelo Gabrielli, Santiago Gentiletti et Julián Fernández entreront dans l’équipe à la place de Facundo Nadalín, Manuel Guanini et Francisco González, qui ont débuté le match nul contre Talleres (1-1).

Quelle heure est Boca Juniors vs. Les Old Boys de Newell de la Coupe Diego Maradona?

Mexique – 16 h 20

Pérou – 17h20

Colombie – 17h20

Équateur – 17 h 20

Bolivie – 18h20

Venezuela – 18h20

Argentine – 19h20

Chili – 19h20

Paraguay – 19h20

Uruguay – 19h20

Brésil – 19h20

Espagne – 23h20

Boca Juniors c. Les vieux garçons de Newell: des formations possibles

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz et Frank Fabra; Sebastián Villa, Diego González, Nicolás Capaldo et Edwin Cardona; Franco Soldano et Mauro Zárate.

Les vieux garçons de Newell: Ramiro Macagno; Angelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti et Mariano Bíttolo ou Brian Calderara; Pablo Pérez, Julián Fernández, Aníbal Moreno et Maxi Rodríguez; Sebastián Palacios et Ignacio Scocco.

Où Boca Juniors vs. Les Old Boys de Newell de la Coupe Diego Maradona?

