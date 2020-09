Alvin Kamara a peut-être averti tout le monde de son retard imminent le 17 août, lorsqu’il a tweeté: “Désolé d’avance.” Adam Schefter d’ESPN a rapporté lundi que la star RB des Saints avait été une absence non motivée des trois derniers jours d’entraînement en raison d’une situation que l’on pense être liée à un contrat. Avec Kamara qui a quitté le tableau au premier tour lors des drafts de football Fantasy, tout blocage potentiel pourrait avoir des implications majeures sur la saison. Il y aura beaucoup plus de portées disponibles pour menotter Latavius ​​Murray, et même le substitut RB Ty Montgomery pourrait trouver un rôle dans l’attaque des Saints, faisant de lui un dormeur furtif qui se cache au bas de notre classement PPR.

Perspectives fantastiques d’Alvin Kamara

MISE À JOUR 9/1: Les saints seraient ouverts au «commerce» de Kamara.

Kamara se classe actuellement au 8e rang des RB dans les ligues standard et au 4e rang des ligues PPR, en supposant qu’il se présente et commence la saison à temps. Selon les données de FantasyPros ADP, il quitte le plateau sixième à la position. Peu importe où vous regardez, Kamara est un choix de première ronde fantastique, et pour une bonne raison.

Les blessures en 2019 n’ont pas empêché Kamara de marquer en moyenne 12,0 points fantaisie par match dans les ligues standard et 17,8 points par match en PPR. La saison de Kamara aurait été encore plus grande avec une meilleure chance de touché, le genre qui lui a permis de marquer 14 touchés sur le terrain seul en 2018. La charge de travail constante de Kamara dans l’attaque de la Nouvelle-Orléans en fait un partant chaque semaine sur lequel vous pouvez compter. Au cours de chacune de ses trois premières saisons dans la NFL, Kamara a capté exactement 81 passes.

L’ajout d’Emmanuel Sanders aux Saints ne pouvait qu’améliorer légèrement leur attaque par rapport à il y a un an. Kamara est toujours sur le point de faire partie d’un doublé avec Michael Thomas. N’oubliez pas qu’avant la saison 2019, Kamara était verrouillé et classé parmi les quatre premiers choix dans les brouillons de fantaisie. Et il n’a que 25 ans, donc il pourrait encore s’améliorer.

À partir du 1er septembre, Kamara présente cependant des risques dans les brouillons de fantaisie. Jusqu’à ce qu’il retourne à l’entraînement ou signe un nouveau contrat, il y a un risque qu’il ne soit pas là-bas Semaine 1. Tout temps manqué à votre choix de premier tour pourrait être trop long à surmonter, donc jusqu’à ce que Kamara revienne dans l’équipe, il est vaut probablement la peine d’être transmis au premier tour. Il devrait y avoir un certain optimisme autour des désirs de contrat probables de Kamara puisque les Saints ont rapidement conclu un accord avec Michael Thomas, mais RB est un animal complètement différent dans la NFL d’aujourd’hui.

Kamara vaut probablement toujours le repêchage au deuxième tour, mais comme nous l’avons vu avec Le’Veon Bell et Melvin Gordon, ces résistants peuvent persister dans la saison – peut-être toute l’année. Si plus de rapports négatifs sortent de la Nouvelle-Orléans, la valeur du projet de Kamara continuera à baisser.

Qui est le Saints Handcuff RB? Latavius ​​Murray entre dans le rôle de dormeur

Lorsque Kamara est en bonne santé, Murray se qualifie probablement comme la menotte RB la plus impliquée dans le football. Les Saints l’ont précipité 146 fois en 2019 et l’ont ciblé 43 fois de plus. Sur beaucoup d’équipes, Murray serait une avance. Il est grand et rapide, et si Kamara n’est pas prêt pour la semaine 1, Murray devient un RB2 puissant.

Si votre repêchage est toujours à venir, Murray est un repêchage incontournable si vous décidez de prendre le risque avec Kamara au début des tours. FantasyPros fait sortir Murray du tableau à la 119e place du classement général, mais si Kamara continue son absence, Murray augmentera sûrement.

Pour avoir une idée de l’avantage de Murray, il suffit de regarder ses débuts aux semaines 7 et 8 lorsque Kamara était absent l’année dernière. Il a reçu 27 puis 21 courses, respectivement, a parcouru plus de 100 verges dans les deux matchs, a été visé 18 fois au total et a marqué quatre touchés au total. Dans une attaque qui est toujours aussi explosive que celle de la Nouvelle-Orléans, Murray fera partie des alignements fantastiques chaque semaine que Kamara manquera.

Pour l’instant, donne à Murray une cible de cinquième ou sixième ronde.

Dormeur PPR: Ty Montgomery

Au-delà de Kamara et Murray, les Saints ont l’ancien Packers WR devenu RB Ty Montgomery. Les autres RB qui pourraient éventuellement faire partie de la liste sont Dwayne Washington, actuellement sur la liste de restriction COVID-19, et la recrue Tony Jones Jr. de Notre Dame, donc si Kamara manque le temps, Montgomery devient la menotte de Murray, bien que non conventionnelle. Il est peu probable que Montgomery obtienne un énorme travail sur le terrain si les deux arrières devant lui n’étaient pas disponibles.

Là où Montgomery a une petite chance de pertinence fantastique en 2020, c’est dans les ligues PPR. Si Kamara rate l’action du jeu, c’est une moyenne de carrière de plus de cinq prises par match qui ne sera pas disponible. Peut-être que Sanders ou Jared Cook ou même Taysom Hill en prennent une partie, mais il est probable que les saints utiliseraient également Montgomery à l’occasion dans un rôle de type Kamara.

Montgomery n’est actuellement pas en cours de rédaction dans les ligues standard ou PPR. Si vous êtes propriétaire de Kamara et que vous voulez une sorte d’assurance avec Murray déjà dans une équipe différente, vous pourriez accrocher Montgomery. Et dans les ébauches de PPR encore à venir, si Kamara ne revient pas dans l’équipe avant votre repêchage, Montgomery est un aviateur de fin de course intéressant dans le même moule que Chris Thompson à Jacksonville.

Perspectives fantastiques pour Drew Brees, Emmanuel Sanders, Jared Cook

Il n’est pas nécessaire de parler de Michael Thomas ici – il sera une superstar peu importe qui les Saints ont dans le champ arrière. Une absence de Kamara pourrait avoir un impact négatif sur le reste de la production fantastique des Saints.

La Nouvelle-Orléans pourrait avoir presque les mêmes chances de gagner des matchs de football si Murray est le RB partant, mais les Saints le feront différemment. Murray déplace probablement un peu l’attaque vers le sol et la livre, donnant à Brees une production moins bon marché sur les laissez-passer de déchargement (bien que Murray en ait toujours). Même une petite baisse des passes décisives peut nuire aux récepteurs secondaires des Saints, comme Sanders et Cook. Aucun de Brees, Sanders ou Cook ne perdra probablement plus d’une place ou deux dans le classement sans Kamara, mais si vous choisissez entre l’un d’entre eux et un joueur que vous jugez équivalent, peut-être choisirez-vous l’option non-Nouvelle-Orléans.