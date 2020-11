Mis à jour le 21/11/2020 à 19 h 59

Classement EN DIRECT et MIS À JOUR | Les équipes du Ligue 1 tout s’est joué sur les courts à la date 7 de la phase 2. Université des sports, Cristal sportif Oui Alliance de Lima Ils sont toujours dans la course pour tenter de marquer le plus de points possible et d’atteindre leurs objectifs d’ici la fin de l’année, même si les trois plus grands du pays se battent pour des choses différentes.

Universitario et Sporting Cristal ont joué dans le match le plus attrayant de la journée, faisant match nul 2-2 dans une finale précoce qui avait les deux équipes dans une attaque constante et qui s’est reflétée dans le score final au stade national de Lima.

Alianza Lima, très engagée dans la zone de relégation dans le Tableau des positions, a été mesuré contre Sport Boys, dans un autre des matches importants. Ceux dirigés par Teddy Cardama ont fait le travail et ont battu les Bleues et les Blancs 2 à 0, assurant leur présence en Première Division.

A cette date, la relégation du Deportivo Llacuabamba est devenue officielle, après avoir subi une raclée spectaculaire aux mains du FBC Melgar au stade Videna FPF.

Programmation de la date 7 – Phase 2

DATE

TEMPS

LOCAL

CONTRE.

VISITEUR11/19

FINAL Alliance universitaire

1-1 Cantolao 19/11

FINAL San Martin

1-1 UTC 11/20

FINAL Ayacucho FC

3-1 Cuzco 11/20

FINAL Scienceno

1-0 Athlétique Grau 11/20

FINAL Cristal sportif

2-2 Université 11/21

FINAL. Carlos Stein

1-3 Binationale 21/11

FINAL Cesar Vallejo

0-1 Sports municipaux 11/21

FINAL Llacuabamba

0-6 Melgar 21/11

FINAL Alliance de Lima

0-2 Sport Garçons 11/21

FINAL Carlos Mannucci

2-1 Sport Huancayo

Classement Groupe A – Date 7

Étal de marché

équipe

P j

PG

PE

PP

GF

GC

DG

POINTS

1 Sporting Cristal 7 6 1 0 16 6 10 19 2 San Martín 7 4 1 2 9 7 2 13 3 Binational 7 4 1 2 10 8 2 13 4 UTC 7 3 3 1 16 7 9 12 5 Cienciano 7 2 2 3 8 10 -2 8 6 Université 7 2 2 3 10 15-5 8 7 Alliance universitaire 7 2 1 4 7 10 -3 7 8 Cantolao 7 1 3 3 8 10-2 6 9 Carlos Stein 7 2 0 5 9 15-6 6 10 Athlétique Grau 7 1 2 4 5 10-5 5

Classement du groupe B – Date 7

Étal de marché

équipe

P j

PG

PE

PP

GF

GC

DG

POINTS

1 César Vallejo 7 4 2 1 12 5 7 14 2 Ayacucho FC 7 4 2 1 12 5 7 14 3 Carlos A. Mannucci 7 4 1 2 12 6 6 13 4 Sport Boys 7 4 0 3 9 14-5 9 5 Cusco FC 7 3 2 2 9 7-2 11 6 Melgar 8 3 1 4 15 12 3 10 7 Municipale 7 2 3 2 5 6-1 9 8 Llacuabamba 7 2 1 4 9 16-7 7 9 Sport Huancayo 8 1 3 4 7 15 -8 6 10 Alianza Lima 7 1 1 5 9 13 -4 4

Tableau des positions cumulées de la Ligue 1

Étal de marché

équipe

P j

PG

PE

PP

GF

GC

DG

POINTS

1 Sporting Cristal 26 15 7 4 54 29 25 52 2 Université

26 15 6 5 48 33 15 50 3 César Vallejo 26 12 11 3 37 21 16 47 4 C. Mannucci 26 11 9 6 40 28 12 42 5 UTC 26 10 11 5 40 27 13 41 6 Sport Huancayo 27 11 8 8 30 30 0 41 7 Ayacucho FC 26 11 8 7 40 26 14 41 8 FBC Melgar 27 10 8 9 38 32 6 38 9 Binational 26 10 6 10 34 37-3 38 10 Alianza Universidad 26 10 6 10 28 27 1 36 11 Cienciano (* *) 26 10 5 11 35 32 3 35 12 San Martín 26 9 7 10 29 34-5 34 13 Cusco FC 26 8 8 10 35 36-1 32 14 Sport Boys

26 9 5 12 33 47-14 31 15 Deportivo Municipal 26 6 12 8 25 30-5 30 16 Cantolao 26 7 7 12 29 43-14 28 17 Alianza Lima (***) 26 6 8 12 28 33-5 26 18 Carlos Stein (****) 26 6 6 14 27 43-16 23 19 Atlético Grau (**) 26 4 10 12 22 37-15 22 20 Deportivo Llacuabamba (*****) 26 4 6 16 34 58 – 24 18

Un point lui a été déduit par la CL-FPF.

(**) CJ-FPF a accordé à Cienciano les trois points du duel contre l’Atlético Grau.

(***) CJ-FPF a accordé à Alianza Lima les trois points du match contre Binacional.

(****) Il a attribué à Carlos Stein les points du duel contre le Cusco FC

(*****) Un point a été déduit du Deportivo Llacuabamba

VIDÉO RECOMMANDÉE

Christian Cueva: “Je sens que ce n’est que dans les bons moments qu’ils sont avec nous”

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER