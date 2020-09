À la veille de la date limite de la NFL pour réduire les effectifs à 53, l’équipe de football de Washington a fait un geste surprenant. L’équipe a libéré le vétéran Adrian Peterson, un joueur dont beaucoup s’attendaient à être le leader de l’équipe à la suite de la libération de Derrius Guice plus tôt dans l’intersaison. Au lieu de cela, le futur Hall of Famer, âgé de 35 ans, sera sur le marché libre, et son départ aura un impact sur le classement du football fantastique et les dormeurs dans l’arrière-plan de Washington, notamment les menottes Antonio Gibson et Bryce Love.

Nous décomposons tout pour que les propriétaires de fantaisie les aident à prendre des décisions clés sur leur liste à mesure que leurs brouillons et la semaine 1 se rapprochent.

Les perspectives fantastiques d’Antonio Gibson

À la suite de la libération de Peterson, Washington pourrait choisir d’utiliser une approche de comité dans l’arrière-plan. Même s’ils fonctionnent de cette manière, il semble que Gibson obtiendra le plus de touches et pourrait éventuellement prendre le relais en tant que principal porteur de ballon de Washington.

Gibson était un choix de troisième ronde par Washington de Memphis. Pendant ses années d’université, il a joué principalement au poste de receveur, mais Washington l’a emmené avec des projets de le jouer au porteur de ballon. Le mouvement était sensé, car Gibson a géré 33 courses au cours de sa dernière saison collégiale et avait l’air explosif, et il convient parfaitement à la nouvelle attaque de l’équipe.

Le coordinateur offensif de Washington, Scott Turner, aime amener le ballon à ses demis de course hors du champ arrière. La saison dernière, nous avons vu son influence sur l’attaque des Panthers lorsque Christian McCaffrey a obtenu 142 cibles, bonnes pour la huitième place dans la NFL et facilement la meilleure note parmi les RB. En raison de la capacité de réception de Gibson, il devrait être une menace pour attraper beaucoup de passes dans ce système, ce qui lui donnera un plancher PPR élevé.

Cependant, le plafond de Gibson sera déterminé par la quantité de charge de travail qu’il peut gérer entre les plaqués. Sa faible charge de travail à l’université soulèvera des inquiétudes, car elle ne démontre pas à quel point il pourrait être durable en tant que porteur de ballon. Washington pourrait choisir de l’assouplir dans son rôle tout en lui apportant plus de contacts dans les airs pour le faire entrer dans un espace ouvert.

Même si Gibson n’est pas prêt pour un volume élevé de portages, il devrait finir par être le chef de file dans le champ arrière de Washington. De toute évidence, il a brillé au camp, et la libération de Peterson indique que le personnel d’entraîneurs est probablement prêt à faire confiance à Gibson pour un grand rôle. Il n’est pas encore un RB2 à cause des questions de volume, mais il devrait être un excellent flex play, en particulier dans les formats PPR.

JD McKissic: dormeur PPR

Étant donné que l’attaque de Turner préfère les joueurs polyvalents et les porteurs de passes qui attrapent les passes, il y a de la place pour un autre joueur de devenir un dormeur PPR. Cela pourrait bien être McKissic.

McKissic a signé un accord de deux ans par Washington pendant l’intersaison. Le receveur universitaire converti sortait de la meilleure saison de sa carrière avec les Lions, après avoir accumulé 204 verges au sol, un sommet en carrière, 34 attrapés, 233 verges et un TD en temps de jeu limité pour les Lions (24% des snaps). Dans un rôle plus important, il pourrait finir par être plus productif.

Avec Gibson prévu pour prendre plus de touches et certains de ceux qui pourraient arriver tôt, McKissic pourrait verrouiller le troisième rôle arrière. Cela lui donnerait beaucoup d’avantages, surtout si l’attaque de Washington canalisait les réceptions au poste de RB comme prévu.

McKissic peut être sélectionné tardivement dans les projets de fantasy PPR comme dormeur. Ou, il peut être enlevé du fil de renonciation si vous avez déjà eu votre brouillon. Il y a tellement d’avantages avec lui étant donné le plan offensif de Washington et leur manque de talent de receveur éprouvé en dehors de Terry McLaurin.

Perspectives fantastiques de Bryce Love

Nous avons couvert les arrières avec le plus de valeur sur la liste de Washington. Maintenant, la question devient, qui gérera le plus de portages entre les plaqués? Ce sera probablement Bryce Love et / ou Peyton Barber.

L’amour est le nom le plus excitant des deux. L’ancien finaliste du trophée Heisman a raté toute son année de recrue en se remettant d’une déchirure de l’ACL subie à l’université, mais il a une tonne d’avantages comme en témoigne sa saison de 2118 verges et 19 TD à Stanford.

L’amour n’est peut-être pas un grand contributeur tout de suite. Il travaille toujours en forme de jeu après avoir été hors de combat depuis décembre 2018. Mais en fin de compte, il pourrait finir par émerger dans le cadre d’un coup de poing un-deux avec Gibson. Il pourrait valoir la peine d’être caché et sera sûrement un joueur à surveiller lorsque la situation de RB se réglera à Washington.

Pendant ce temps, Barber n’est pas une option intéressante pour les propriétaires de fantaisie. Il a réalisé en moyenne 3,1 verges par course pour les Bucs l’année dernière et est l’un des arrières les moins explosifs de la ligue. Cela dit, il est bien construit à 5-11, 225 livres et pourrait être utilisé comme un retour anticipé pendant que Love continue de se remettre en forme. Il a transformé six de ses 22 portées dans la zone rouge la saison dernière en TD, afin de pouvoir jouer un rôle similaire à Washington et devenir un joueur flexible dépendant du TD.

Adrian Peterson rejouera-t-il?

Compte tenu de l’âge de Peterson, certains peuvent se demander s’il rejouera. Il semble qu’il veuille continuer à jouer, car il veut dépasser Barry Sanders pour la quatrième place sur la liste des verges au sol de la NFL.

Alors, où Peterson pourrait-il jouer? Il a quelques options. D’abord et avant tout, il pourrait attendre la fin et voir si un porteur de ballon tombe et une équipe a besoin d’un remplaçant vétéran. Il était à l’aise de le faire il y a quelques années, lorsque Washington est venu le chercher, alors il pouvait faire de même maintenant.

Si Peterson ne veut pas risquer d’attendre, il pourrait cibler une équipe comme les Texans, les Bears, les Steelers ou les Rams qui pourraient utiliser une certaine profondeur de vétéran à la position. Partout où il atterrit, sa valeur de fantaisie dépendra des joueurs qui le précèdent sur le tableau des profondeurs.

Si vous avez Peterson à ce stade, gardez-le dans les parages au cas où il atterrirait dans un endroit où il pourrait être une excellente menotte. Mais si vous rédigez ce week-end, il vaut peut-être mieux l’éviter complètement à moins qu’il n’atterrisse avec une nouvelle équipe. Il ne serait pas un mauvais pick-up spéculatif dans les très derniers tours de draft fantasy, mais il y a toujours un risque à prendre un joueur qui n’a pas encore d’équipe.