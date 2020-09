Christian McCaffrey doit subir une IRM lundi pour une blessure à la cheville qu’il a subie lors de la défaite 31-17 des Panthers contre les Bucs dimanche.

Le dernier jeu du match de McCaffrey est survenu au début du quatrième quart, quand il a marqué sur un balayage de 7 verges pour réduire l’avance de Tampa à 21-14. Mais il est venu boiter après que le secondeur de Bucs Devin White l’ait fait trébucher dans la zone des buts; il a tenté de le faire réenregistrer mais n’est pas revenu sur le terrain. Il a terminé le match avec 59 verges au sol et deux touchés en 18 courses, ajoutant 19 verges en réception sur quatre attrapés.

L’entraîneur de première année des Panthers, Matt Rhule, n’a pas précisé la gravité de la blessure de McCaffrey après le match, bien que les rapports initiaux de l’initié de la NFL Ian Rapoport suggèrent que Carolina espère que ce n’est pas trop grave:

#Panthers RB Christian McCaffrey, exclu avec une cheville, passera demain une IRM pour bien comprendre son mal. L’espoir initial est que ce n’est pas trop sérieux. Mais demain sera révélateur. – Ian Rapoport (@RapSheet) 20 septembre 2020

McCaffrey à travers deux matchs a 156 verges au sol sur 41 courses (3,8 verges par course), quatre touchés au sol et sept réceptions pour 57 verges sur réception. Sa blessure dimanche a été l’une des nombreuses subies par les stars de la NFL, y compris le demi offensif des Giants Saquon Barkley, les défenseurs des 49ers Nick Bosa et Solomon Thomas et plus encore.