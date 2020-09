Le quart-arrière des 49ers Jimmy Garoppolo pourrait ne pas jouer le week-end prochain après s’être blessé à la cheville droite dimanche contre les Jets.

L’entorse de la cheville haute de Garoppolo l’a empêché de jouer dans la seconde moitié de la victoire 31-13 de San Francisco, et l’entraîneur Kyle Shanahan a suggéré que cela le mettrait également à l’écart pour le prochain match de l’équipe avec les Giants.

Les 49ers ont été ravagés par des blessures ces derniers temps, perdant dimanche Nick Bosa, Solomon Thomas et Raheem Mostert, tous à cause de problèmes de genoux. George Kittle (genou) était inactif pendant le match.

Lorsque Garoppolo a déchiré son ACL il y a deux ans, Nick Mullens était le remplaçant le plus efficace. Mullens remplacerait Garoppolo contre les Giants si nécessaire.

Mullens a lancé 13 touchés et 10 interceptions en 2018. Il était une recrue non repêchée cette saison et a eu le temps d’apprendre l’offensive de Shanahan à un niveau plus profond depuis.

Pourtant, ne pas avoir Garoppolo serait un coup dur pour un groupe de 49ers qui s’appuie sur un football offensif responsable et sans erreur pour réussir. Garoppolo a 19-6 dans sa carrière en tant que quart partant de San Francisco.