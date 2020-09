La semaine 1 est enfin là, et que serait une semaine de la NFL sans se renseigner sur les blessures du dos de course. Les propriétaires de fantaisie qui comptent sur Miles Sanders ou David Montgomery pourraient cependant avoir de la chance, car il y a plus d’optimisme quant à leurs situations de blessures respectives qu’au début du camp. Et si Devine Ozigbo était une camionnette de renonciation ou un dormeur tardif pour vous, il vous a déjà laissé tomber et a remis le champ arrière de Jacksonville à James Robinson, l’un de nos dormeurs RB de la semaine 1. (Au moins, c’est une décision de commencer, de les asseoir, c’est un peu plus facile maintenant, non?)

Pour des mises à jour sur les WR blessés Mike Evans, Deebo Samuel et plus, cliquez ici. Pour les dernières nouvelles et mises à jour sur les blessures fantastiques, revenez ici et sur Twitter @SN_Fantasy.

Mise à jour sur les blessures de Miles Sanders

Sanders (ischio-jambiers) est revenu à l’entraînement des Eagles mercredi. C’est la première fois que les médias le voient à l’entraînement depuis la première semaine du camp d’entraînement. Philadelphie a appelé Sanders “au jour le jour” ces derniers temps, Doug Pederson reconnaissant que les Eagles pourraient limiter les clichés de Sanders dimanche. Philly joue à Washington dimanche.

Sanders a probablement été repêché comme votre RB2, et s’il est en bonne santé contre une défense de Washington avec beaucoup de points d’interrogation, il vaut probablement toujours la peine de jouer même s’il n’obtient pas une attribution complète de clichés. Boston Scott devient plus intéressant si Sanders est limité, en particulier dans les formats PPR en tant que jeu flexible. Si Sanders est sorti, Scott est un RB2 dans tous les formats.

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 1:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

David Montgomery joue-t-il la semaine 1?

Montgomery (aine) a été officiellement limité à l’entraînement de mercredi à Chicago, prenant part à des exercices d’étirement et individuels. Chicago ouvre la saison dimanche à Detroit. Une pratique limitée mercredi met Montgomery sur la bonne voie pour jouer dimanche.

Les Lions ont accordé le quatrième plus grand nombre de points fantaisie aux demi offensifs en 2019. Si Montgomery est actif, il est RB2 pour la semaine 1, à moins qu’il n’y ait une indication forte que sa charge de travail sera maintenue bien en deçà de son montant habituel. Si Montgomery régresse et rate le match, Tarik Cohen vaut la peine de jouer dans les ligues PPR tandis que Ryan Nall obtient probablement le travail anticipé. Nall serait au mieux un jeu flex spéculatif.

CLASSEMENT SEMAINE 1 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Mise à jour sur les blessures de Devine Ozigbo

Ozigbo a raté l’entraînement de mercredi en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Jeudi matin, Ozigbo a été placé en réserve pour blessés. Cela signifie qu’il doit manquer au moins trois semaines. Les Jaguars ont signé les Buccaneers RB Dare Ogunbowale dans leur liste active.

L’absence d’Ozigbo rend en fait les choses plus prévisibles ici pour les propriétaires de fantasy dans une salle RB avec beaucoup d’inconnues après la sortie de Fournette. La recrue James Robinson de l’État de l’Illinois recevrait le travail anticipé après avoir déjà été nommé RB1 sur la carte de profondeur de Jacksonville. Chris Thompson verrait un travail de transmission, Ogunbowale ne travaillant probablement dans des équipes spéciales qu’après avoir signé quelques jours avant le jour du match.

Les Colts étaient l’une des défenses de course les plus avares du football la saison dernière, donc ce n’est pas un match très attrayant pour personne. L’inconvénient probable de Robinson serait un déficit précoce de Jacksonville le gardant hors du terrain. Dans les formats PPR, Thompson pourrait se frayer un chemin vers une journée digne de la flexibilité en mode retour. Robinson est un jeu flexible risqué dans les ligues standard en raison du match et de l’inconnu sur la façon dont son talent jouera au niveau de la NFL.