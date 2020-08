Alors que nous approchons du début de la saison NFL, les ébauches de football fantastique passent à la vitesse supérieure. Les batailles des camps d’entraînement battent leur plein, les blessures surviennent et les tests COVID sont abondants. Lorsque vous vous lancez dans vos propres ébauches, il est toujours essentiel de vous tenir au courant des dernières nouvelles et de voir quels joueurs prennent de la valeur. Il ne s’agit pas seulement d’ADP. Parfois, une augmentation d’opportunités hors du radar pour un joueur n’est pas immédiatement reflétée dans les chiffres ADP, c’est pourquoi nous avons la Fantasy Football Stock Watch.

Montée du stock de Clyde Edwards-Helaire

Quand le directeur général d’une équipe dit qu’un joueur est «en bonne voie pour avoir une grande année, pour être notre principal porteur de balle», cela mérite un peu plus d’attention. Ainsi, lorsque le directeur général des chefs Brett Veach a eu cela à dire à propos de son porteur de ballon recrue, il est certainement intéressant de noter que CEH continue de se lancer dans le premier tour de la plupart des repêchages. Bien qu’Andy Reid soit connu pour avoir tourné le dos, nous l’avons également vu s’accrocher à un gars principal quand il en a un et tirer sa valeur fantastique directement à travers le toit. Maintenant, je ne dis pas que c’est un slam-dunk garanti au premier tour. À trois semaines de la fin de la saison, je suis plus enclin à le pousser devant Josh Jacobs, Davante Adams et DeAndre Hopkins.

Démarreur probable des Rams de Cam Akers

L’entraîneur-chef des Rams, Sean McVay, a déclaré que le demi offensif Darrell Henderson avait subi une blessure «légère» aux ischio-jambiers et que l’équipe «espère le retrouver pour la semaine 1.» Des espoirs? Des espoirs? Eh bien, cela ne semble pas rassurant pour une lésion des tissus mous considérée comme bénigne. Peut-être que l’équipe est juste prudente dans son calendrier ou peut-être que la blessure est un peu plus grave que légère. Quel que soit le cas, cela augure bien pour Akers, qui voit déjà des représentants réguliers de la première équipe et a la chance de créer plus de séparation entre lui et Henderson sur le graphique de profondeur. Je ne m’attends pas à ce que Henderson soit rendu à la tâche de réchauffement de banc, mais connaissant les compétences d’Akers, il pourrait se tailler encore plus la part du lion des courses au début de la saison.

Packers n ° 2 WR: Marquez Valdes-Scantling?

D’après ce que nous avons vu la saison dernière, Aaron Rodgers semblait favoriser Allen Lazard, du moins c’est ce à quoi il ressemblait en seconde période. Lorsque les Packers n’ont pas réussi à rédiger des armes supplémentaires pour leur quart-arrière vétéran, nous avons choisi Lazard pour rester dans le rôle de receveur n ° 2, mais il y a encore des options ouvertes. Entrez MVS. Les Packers ont battu l’écrivain Jim Owczarski, a déclaré que l’équipe voulait que MVS soit leur deuxième receveur derrière Davante Adams, car il apporte une “vitesse de rupture” à l’attaque. C’est certainement vrai. Cependant, il y a une raison pour laquelle il n’a pas percé et les blessures ne racontent qu’une histoire partielle. À son entrée dans la ligue, ses parcours n’étaient pas propres et ses mains étaient bonnes, pas géniales. Lui et Rodgers ont eu du mal à se mettre sur la même longueur d’onde et par conséquent, les cibles sont allées ailleurs. S’il montre une nette amélioration, alors il y a de l’espoir pour lui, mais ce n’est pas suffisant pour le faire monter dans nos planches. Vous pouvez le garder sur votre radar, lui donner un aperçu tardif dans un équipe de 14, mais ne laissez pas le battage médiatique vous tromper en le sur-rédigeant.

Damien Harris: dormeur RB

Serait-ce enfin son heure? Sony Michel est bouleversé et bien que l’entraîneur de demi-offensive des Patriots, Ivan Fears, ne l’ait pas exclu pour la semaine 1, il n’y a vraiment pas beaucoup d’optimisme quant à son ouverture de l’année en bonne santé. L’équipe a signé Lamar Miller, mais il est également sur un terrain instable en ce qui concerne son rétablissement d’un ACL éclaté. Cela laisse Harris comme le principal de retour au camp et, même si vous devez toujours prendre le temps de bavarder avec un grain de sel, les rapports ont été très positifs. Il est loué à la fois pour son parcours et pour son blocage de passes, et il devrait être en mesure de s’approprier la part du lion du travail entre lui et Rex Burkhead. Comme pour toute situation de retour de patriotes, vous devez vous attendre à une rotation et à beaucoup de devinettes, alors ne considérez pas Harris comme étant si fiable, mais lorsque vous construisez votre profondeur, il devrait être sur votre radar.

Statut de blessure de Mike Williams

On dirait que les vrais Williams obtiennent 2020 en ce moment alors que leurs espoirs d’une saison de rebond (en termes de touché) sont lentement écrasés par une entorse à l’épaule à trois semaines de l’ouverture de la saison. Nous entendons de semaine en semaine son état de récupération et cela va écraser le reste de son camp d’entraînement et sa capacité à travailler sur son timing avec les nouveaux quarts Tyrod Taylor et Justin Herbert. Cela pourrait en fait être un peu une bénédiction déguisée car les Chargeurs ne pensent pas qu’il va manquer trop de temps et peut-être que cela aide à faire baisser son prix en brouillons. Bien sûr, vous ne voulez pas compter sur lui pour commencer votre équipe fantastique pour le moment, mais lorsque vous construisez votre profondeur dans les tours du milieu, ne le regardez pas trop.

Lynn Bowden manque de touches

Il était sur le point d’être une belle prise de fin de ronde, en particulier comme menotte potentielle pour ceux qui ont pris Josh Jacobs tôt. Cependant, les rapports sur le camp n’ont pas été très bons, nous entendons parler de la vitesse qui n’est pas là et l’équipe vient de signer Theo Riddick. Maintenant, je ne pense pas que Riddick va tuer la valeur de Bowden, mais nous commençons à nous calmer un peu sur la polyvalence du couteau suisse, car il ne se démarque pas suffisamment dans le camp pour vraiment faire tourner la tête de Jon Gruden. Vous pouvez toujours le considérer dans les ligues de la dynastie comme une prise de fin de tour, mais il est difficile à vendre en ce moment dans les repêchages de moins de 14 équipes.

JK Dobbins fait partie du comité de sauvegarde

Quoi? Pas Dobbins! Que se passe t-il ici? Avant de paniquer, nous sommes toujours très optimistes sur les Dobbins, en particulier dans les formats de dynastie, mais lorsque Ravens OC Greg Roman nous rappelle que Gus Edwards et même Justice Hill font toujours partie de l’équation, vous devez faire une pause dans un repêchage de la ligue. Roman a en fait déclaré que «pourrait être une décision hebdomadaire» quant à savoir qui porte le ballon derrière Mark Ingram, donc même si nous croyons toujours en Dobbins en tant que solution à long terme derrière un Ingram vieillissant, vous ne verrez peut-être pas autant de production de lui. comme vous le souhaitez.

Justin Jackson ou Joshua Kelley comme sauvegarde des chargeurs?

Il y avait toujours un soupçon furtif que l’ancien porteur de ballon de l’UCLA, Joshua Kelley, pourrait sauter Jackson sur le graphique de profondeur, et nous avons en fait commencé à voir cela cette semaine au camp. Kelley courait avec l’attaque de la troisième équipe au début de la semaine dernière et maintenant, au cours du week-end, nous le voyons prendre des représentants de la première équipe. Austin Ekeler, évidemment, détient la première place dans ce champ arrière, mais le travail complémentaire entre les plaqués est toujours très à gagner. Jackson et Kelley devraient être menottés ensemble si vous rédigez en ce moment, mais vous verrez peut-être Kelley monter un peu plus au sommet dans les semaines à venir.

Bryce Love fait le plein?

La machine à hype est en plein effet en ce moment alors que les véridiques de l’Amour sortent des boiseries. L’entraîneur-chef Ron Rivera a déclaré que Love pourrait être un dos à tous les niveaux et que les scénaristes de beat sont juste aux anges à son sujet. La polyvalence d’Antonio Gibson devrait encore transparaître, mais avec Adrian Peterson et Peyton Barber au camp également, c’est toujours une montée très difficile pour Love. Sans parler des difficultés que l’équipe va encore avoir sur la ligne offensive. Mais cela a-t-il empêché certaines personnes de le prendre dès le 10e tour dans un équipe de 14? Nan. Nous n’allons certainement pas le renvoyer, mais nous ne sommes pas encore prêts à approuver / recommander. Gardez un œil vigilant, surtout dans une saison où les demis de course semblent être difficiles à trouver dans les rondes du milieu à la fin.