Si vous n’avez pas prêté attention au calendrier, le coup d’envoi de la semaine 1 de la saison de la NFL est dans moins de deux semaines. C’est stupéfiant, n’est-ce pas? Cela signifie que le temps presse pour votre préparation au repêchage de football Fantasy. Il est primordial pour vous de suivre de près l’actualité quotidienne – recherchez autant de classements de sites et / ou de positions de draft moyen (ADP) de salle de draft, car ils n’ont pas eu assez de temps pour se corriger et refléter ce qui se passe actuellement dans les brouillons. . Heureusement que vous avez cette Stock Watch.

Voici ce qui se passe en ce moment, avec beaucoup de RB dominant le rapport de cette semaine.

Ryquell Armstead et Devine Ogizbo en hausse

La sortie de Leonard Fournette a créé des ondes de choc dans le monde fantastique, car de nombreuses personnes avaient repris le très décrié au troisième, et même au deuxième tour de leur repêchage. La récupération d’une telle perte peut être difficile, mais si vous comprenez la structure du graphique de profondeur derrière les démarreurs, vous pouvez comprendre les choses. Le mouvement immédiat pour la plupart est Armstead, car la deuxième année de retour hors de Temple devrait avoir une forte opportunité de porter. Cependant, cette situation ressemble et ressemble plus à un comité ennuyeux. Lorsque Fournette était absent la saison dernière, les Jaguars ont utilisé Armstead et Ozigbo hors du champ arrière. Ils ont combiné pour 60 verges sur 19 courses avec Armstead trouvant la zone des buts en courte distance. C’était correct, pas de quoi écrire. Les deux ont des styles de course similaires et, dans le but de conserver de nouvelles jambes, ils pourraient à nouveau partager la charge de travail.

La clé ici, cependant, est Chris Thompson, que le nouvel OC Jay Gruden a amené de Washington. Thompson a prospéré en tant que rattrapage de passes pendant le camp et a beaucoup travaillé à l’intérieur de la zone rouge. Le fait est que les Jaguars devraient être une cause perdue cette saison. Vegas les a avec le total de victoires implicites le plus bas de toutes les équipes, et nous nous attendons tous à ce qu’ils jouent par derrière. Cela a tendance à remettre davantage la capture de passes sur le terrain. Faites attention dans vos brouillons de ne pas dépasser l’un de ces gars avec tant d’incertitude dans le champ arrière. Armstead ne devrait pas être regardé avant le huitième ou le neuvième tour, Thompson peut-être au 10e et Ozigbo est une fléchette de fin de ronde. Les gens vont sauter tôt parce que les nouvelles sont fraîches dans leur esprit et ils vont paniquer car les demi-offensifs sont arrachés tôt du tableau. Soyez prudent et veuillez ne pas atteindre.

Menottes Derrick Henry: Darrynton Evans

Evans a fait une très forte impression sur les Titans, ce qui l’a amené à être repêché au troisième tour hors de l’État des Appalaches. Puis il a tâtonné deux fois à l’entraînement et tout le monde était sur lui. Ensuite, tout le discours sur les menottes avant le repêchage a commencé et il était de retour dans les bonnes grâces de tout le monde en tant qu’option de changement de rythme et de capture de passe derrière Henry pour tomber à nouveau du radar avec une semaine d’entraînement manquée en raison d’une blessure non divulguée.

Eh bien devinez qui est de retour? À vrai dire, Evans n’aurait jamais dû être hors de votre radar. Il est la seule option fiable derrière Henry sur cette carte de profondeur, et bien que nous ne voyions qu’un travail limité de sa part pendant les deux premières semaines pendant qu’il remet les pieds sous lui, il va être ramené dans le pli dans un effort. pour empêcher Henry d’être surmené. Si vous rédigez Henry, Evans est un must pour votre banc car il est le prochain homme. Si vous n’avez pas repêché Henry, il est toujours un joueur qui a développé une valeur autonome et devrait être pris en compte dans les derniers tours.

Damien Harris: dormeur RB

Éloignez-vous des arrières des Patriots, non? C’est ce que tous les analystes de l’industrie vous diront, à l’exception des véridiques de James White. Bien que cette situation reste quelque peu fluide, les blessures et les temps de récupération lents ont mis Harris au premier plan, et il devrait être le favori pour les touches de la semaine 1. Sony Michel (pied) et Lamar Miller (genou) ont été activés à partir de la liste PUP, mais aucun des deux ne semble en assez bon état pour mener la charge. Le seront-ils? Finalement, mais pour un aviateur tardif, Harris devient une option intrigante car l’opportunité est là pour lui de se lever et de prendre le contrôle de ce travail. Nous continuerons probablement à souffrir du jeu habituel de Belichickian, mais s’il nous montre quelque chose tôt, Harris pourrait être un candidat immédiat pour ceux qui cherchent désespérément à aider les running back.

Dormeur WR: Bryan Edwards

Il est passé du dormeur chéri à la danse sur la scène principale en quelques semaines seulement et c’est maintenant quelqu’un que vous voulez regarder pour compléter la profondeur de réception de votre équipe. Tyrell Williams est absent pour la saison et l’entraîneur-chef Jon Gruden fait volte-face entre Henry Ruggs et Hunter Renfrow à la sortie de la machine à sous. Pendant ce temps, Edwards a toujours été le récepteur X de l’équipe dans les pratiques et devrait avoir une part du rôle pour ouvrir l’année. Williams n’a jamais été à la hauteur de son potentiel, car les blessures en font une fois de plus une saison perdue pour lui. Edwards est en mesure d’en profiter.

Zach Ertz mérite un choix de repêchage TE haut de gamme

Au cours des deux dernières saisons, il y a eu un débat sur la place d’Ertz dans le premier rang des bouts serrés, les Eagles ayant continuellement apporté des armes pour se battre pour des cibles. Ils ont repêché Dallas Goedert, JJ Arcega-Whiteside et Jalen Reagor. Ils ont amené Alshon Jeffery et ramené DeSean Jackson. Chaque année, il semble y avoir un autre concurrent pour les cibles, mais il y a aussi une éruption de blessures chaque saison qui maintient Ertz dans les bonnes grâces de tous. Il est peu probable que Jeffery commence la saison à temps, Reagor absent quatre semaines avec un problème d’épaule, Goedert soignant une blessure au pouce et rattrapant maintenant Miles Sanders face à un problème de tendons ischio-jambiers, nous dansons à nouveau à travers Ertz-Land avec un forte dose de cibles attendues. Mark Andrew a peut-être sauté dessus pour le classement n ° 3 de l’extrémité serrée, mais Ertz se tient debout au n ° 4 en ce moment et vaut chaque centime de capital de repêchage que vous dépensez.

Leonard Fournette n’est plus une chose sûre

Rien n’envoie votre valeur dans une spirale descendante que d’être libéré par votre équipe avec moins de deux semaines avant le coup d’envoi. Les Jaguars ont affirmé que personne ne leur donnerait un choix de sixième ou de septième ronde en échange, alors ils ont choisi de le libérer. Cela craint pour ceux qui ont déjà rédigé Fournette, mais avant de le laisser tomber, vous voudrez peut-être voir si une autre équipe mord sur l’occasion. Difficile de croire qu’une équipe, même aussi pathétique que les Jets, donnerait un choix de septième ronde pour une tomate peut comme Kalen Ballage mais ne fera pas la même chose pour Fournette. Quelque chose pue à Jacksonville, et c’est plus que le jeu sur le terrain. Compte tenu de l’air d’incertitude qui survient pendant le temps de COVID, il est difficile d’imaginer que quelqu’un ne battra pas les pneus sur Fournette. Il vaut probablement toujours la peine d’être choisi quelque part autour du huitième round pour se cacher, mais assurez-vous d’avoir vos canards de dos en marche dans une rangée avant de l’accrocher.

Le contrat d’Alvin Kamara est en suspens

La situation à la Nouvelle-Orléans en ce moment est bouleversante pour les fans des Saints et pour ceux qui ont déjà repêché Kamara. Quand Adam Schefter a appris que l’absence actuelle de Kamara du camp était due à son différend contractuel, vous pouviez entendre tout le souffle de Big Easy en même temps et ceux du royaume fantastique ont immédiatement eu des flashbacks lorsque Le’Veon Bell a tenu pendant tout un saison. Maintenant, la situation de Kamara est un peu différente car la nouvelle convention collective (CBA) lui dicte de perdre un an en faveur du libre arbitre s’il ne fait pas de rapport, ce qui signifie qu’il devient un agent libre restreint et non sans restriction l’année prochaine. Cela limite les équipes qui cherchent à le signer car la compensation aux Saints serait assez raide. Pourtant, cela est très troublant pour beaucoup étant donné le top cinq ADP de Kamara, et nous pourrions commencer à le voir tomber hors du top cinq et dans l’arrière-plan du premier tour. S’il y tombe, considérez-le comme un cadeau. Certains rapports indiquent que les Saints, qui ont de grandes aspirations au Super Bowl en ce moment, vont conclure un nouvel accord avec lui et une fois qu’ils le feront, les affaires se dérouleront comme d’habitude.

Mise à jour sur les blessures de Miles Sanders

Les choses continuent d’aller de mal en pis pour les Eagles. Si vous n’étiez pas déjà en bas sur Sanders avec la perte de Brandon Brooks et d’Andre Dillard de la ligne offensive, alors ce problème actuel des ischio-jambiers pourrait suffire à vous pousser à bout. La blessure a d’abord été étiquetée comme non divulguée, puis elle est devenue une blessure au bas du corps et maintenant ils deviennent plus précis en l’appelant une blessure aux ischio-jambiers. Cependant, avant de paniquer, Sanders aurait récemment fait des exercices d’ombre au camp, ce qui signifie qu’il faisait tout ce qu’il est censé faire dans un entraînement ou un jeu, à l’exception du blocage des passes, ce qui se passe dans les exercices d’ombre. Néanmoins, lorsque les rédacteurs voient une étiquette douteuse à côté du nom d’un joueur, il y a une hésitation immédiate qui peut jouer en votre faveur. Si des rédacteurs paniqués le regardent à cause de la blessure, vous pouvez l’obtenir à un prix inférieur. Y a-t-il un risque? Bien sûr, mais il y a un risque pour tout le monde. Laissez le public paniquer pendant que vous regardez la situation dans son ensemble.

Brandin Cooks un choix douteux

On a beaucoup parlé de la limitation du travail des cuisiniers dans le camp et du peu de temps qu’il avait pour travailler avec Deshaun Watson. Nous savons déjà que Cooks présente un risque de blessure majeur étant donné le nombre de commotions cérébrales qu’il a subies ces dernières saisons, et maintenant les Texans limitent sa charge de travail dans le but de le garder en bonne santé. Ils disent qu’ils cherchent à l’assouplir dans le programme, ce qui n’est certainement pas de bon augure pour un succès en début de saison. S’il n’a pas le rapport nécessaire avec Watson, les choses pourraient être assez lentes pour démarrer la saison et, bien que son prix de draft baisse, cela pourrait encore être trop risqué. Surveillez les rapports de pratique pour les prochains jours car nous sommes dans une période critique en ce moment, mais avec des noms comme Marvin Jones, Diontae Johnson et Julian Edelman près de lui dans ADP, vous voudrez peut-être regarder quelqu’un d’autre que Cooks.

DeVante Parker nouvelles sur les blessures

La vieille blessure non divulguée fait à nouveau apparaître sa tête laide, et maintenant elle est attachée à Parker, que beaucoup espèrent apporter une deuxième saison consécutive de production de haut niveau. Les rapports disent qu’il devrait être prêt pour la semaine 1, mais regardons les faits – Parker n’a joué qu’une seule saison complète et économisé pour l’année dernière, a été une déception chronique. Même l’année dernière, il a fallu une LCA déchirée pour que Preston Williams envoie des cibles cohérentes à la manière de Parker, alors pourquoi quelqu’un passerait-il un choix de cinquième ou de sixième ronde sur ce gars en sachant qu’il est blessé et que Williams est prêt à retourner au travail cette saison ? Epargnez-vous l’aggravation.

Gardez un œil sur Joe Mixon, Dalvin Cook

Gardez un œil vigilant ici car les rédacteurs de fantaisie paniqués les négligeront strictement par peur. Avec la nouvelle de Kamara qui résiste, beaucoup se sont déjà dégradés à la fois sur Cook et Mixon, tous deux liés à des retards potentiels de leurs équipes respectives. Mixon a raté ces derniers jours avec des migraines, de sorte que les gens sont immédiatement préoccupés par le fait que les maux de tête sont un problème fantôme et que son absence est liée. Vérifiez quand il revient aux pratiques avant de l’écarter. Quant à Cook, il a été au camp tout le temps, n’a pas manqué une journée et s’est dit qu’il avait rompu les négociations contractuelles parce qu’il voulait se concentrer sur sa préparation pour la saison. Si ces gars commencent à tomber dans les brouillons, acceptez-les comme cadeaux des dieux fantastiques. Nous nous attendons à ce que les deux soient sur le terrain pour la semaine 1. METTRE À JOUR: Joe Mixon a signé une prolongation de 48 millions de dollars sur quatre ans, le bloquant jusqu’en 2024. Oh bonne journée, propriétaires de Joe Mixon! Oh Happy Day!