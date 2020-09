Les Eagles ont rendu service aux propriétaires de football Fantasy en annonçant bien avant le coup d’envoi que Miles Sanders (ischio-jambiers) raterait la semaine 1. Cela ne laisse qu’un seul porteur de ballon de conséquences importantes, David Montgomery de Chicago, “discutable” pour la semaine d’ouverture de la saison. . Compte tenu du manque d’autres RB viables des Bears, le statut de blessure de Montgomery a des ramifications majeures dans les ligues fantastiques, et ses propriétaires (ainsi que les propriétaires de Tarik Cohen) vérifieront sans aucun doute les mises à jour jusqu’au coup d’envoi.

Ci-dessous, nous garderons une trace des dernières nouvelles jusqu'à ce que le rapport officiel actif / inactif soit publié vers 11 h 35 HE, alors revenez pour les mises à jour. Pour des mises à jour sur les WR en panne Mike Evans, Kenny Golladay, Mike Williams, Courtland Sutton, et plus, cliquez ici; pour le Bulletin météo de la semaine 1, va ici.

David Montgomery joue-t-il la semaine 1?

On craignait que Montgomery soit une cause perdue pendant les deux premières semaines de la saison après s’être tendu l’aine à l’entraînement le 26 août. Cependant, après s’être entraîné en entier jeudi et vendredi, il semble que le dos dynamique de deuxième année tende vers jouer dans la semaine 1 contre Detroit.

Il y a encore beaucoup de questions concernant sa charge de travail et sa santé globale, mais si Montgomery est actif, il sera difficile de le garder sur des bancs fantastiques compte tenu de son affrontement contre la défense des Lions qui a permis au troisième plus grand nombre de points fantastiques aux RB l’année dernière. Detroit a apporté quelques améliorations à sa ligne défensive pendant l’intersaison, mais c’est toujours le type de défense que Montgomery devrait bien contre avec un volume décent. L’année dernière, il a affiché 135 verges au sol (33 courses), 12 verges sur réception et un score en deux matchs contre Detroit.

Même si Montgomery est actif, Tarik Cohen devrait voir quelques clichés et touches supplémentaires. Il est beaucoup plus précieux dans les ligues PPR, mais il a aussi un certain attrait en tant que flex dans les ligues standard. Si Montgomery est sorti, Cohen est presque un incontournable dans les ligues standard, avec Ryan Nall et Cordarrelle Patterson toujours mieux laissés sur des bancs fantastiques malgré le travail supplémentaire qu’ils prévoient d’obtenir.