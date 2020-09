La semaine 1 de la saison 2020 de la NFL est arrivée, ce qui signifie que les propriétaires de fantasy commencent à définir leur alignement pour la première fois tout en prenant des décisions difficiles pour commencer, les asseoir (ou faire des choix difficiles pour les dormeurs tardifs s’ils ne le font pas) t avait encore leurs ébauches). Cela signifie passer au crible certaines blessures, mais aussi essayer de comprendre les ordres hiérarchiques dans certains des tableaux de profondeur les plus imprévisibles de la ligue sans avoir vu personne jouer dans l’action de pré-saison. Si vous avez Sony Michel, Damien Harris, James Robinson, Devine Ozigbo ou Cam Akers, il sera difficile de prendre une décision, mais les dernières mises à jour sur les blessures ayant un impact sur les classements fantastiques de RB devraient aider les propriétaires à mieux juger.

Sony Michel, Damien Harris mises à jour sur les blessures

À l’approche de la saison 2020, il y a un peu d’incertitude quant à la position de porteur de ballon pour les Patriots. Ils ont beaucoup de talent à ce poste, mais la façon dont Bill Belichick et Josh McDaniels diviseraient les portées reste un énorme point d’interrogation.

Avant la semaine 1, il y a un peu plus de clarté dans le champ arrière des Patriots en raison d’une blessure clé. Damien Harris a subi une blessure à la main qui l’a mis en IR. Il manquera au moins trois semaines en raison de la blessure. Harris avait été considéré par certains comme un RB dormant qui pourrait devenir le leader de la Nouvelle-Angleterre, mais maintenant son chemin pour le faire sera mis en attente.

En l’absence de Harris, l’hypothèse de nombreux propriétaires de fantasy est que Sony Michel reprendra les détails pour les Patriots. Cependant, Mike Reiss d’ESPN rapporte que les Patriots “devraient faciliter Michel dans le mélange” alors qu’il revient d’une opération du pied hors saison. Ainsi, bien que Michel ait un potentiel de hausse à long terme et un potentiel TD, il est difficile de savoir exactement à quel point l’équipe compte l’utiliser.

En raison de la blessure de Harris et du retour de Michel d’une blessure qui lui est propre, les Patriots envisagent d’utiliser une approche de comité frustrante pour lancer la saison. Michel se séparera probablement des courses avec Rex Burkhead tandis que James White s’occupera de la plupart du travail de capture de passes hors du champ arrière. Du groupe, le seul avec un rôle infaillible est White. Les autres touches hors du champ arrière peuvent être réparties de plusieurs manières.

Les chiffres blancs sont un RB2 en PPR et un jeu de flex potentiel en standard. Michel pourrait probablement être un jeu flex standard, mais vous miseriez sur un TD en le jouant. En tant que tel, il est un jeu risqué même dans un match favorable de la semaine 1 contre les Dolphins.

Sleeper fantastique: James Robinson

Après la libération de Leonard Fournette par les Jaguars et le placement ultérieur de Ryquell Armstead sur la liste COVID-19, les Jaguars ont beaucoup de questions dans leur arrière-plan. Et pour le moment, il semble qu’ils pourraient rouler avec une recrue non repêchée comme leur meilleur RB.

Selon Rotoworld, le premier tableau de profondeur officiel des Jaguars de la saison présentait Robinson comme RB1 de l’équipe. Devine Ozigbo, homme de deuxième année, est venu en tant que premier remplaçant, tandis que Chris Thompson a été répertorié comme RB3.

Que devons-nous lire dans ce développement? C’est difficile à dire. Sans pré-saison, il est difficile de savoir exactement comment Robinson, Ozigbo et Thompson se sont acclimatés à l’attaque des Jaguars. Ce que nous savons, cependant, c’est que Robinson a totalisé 1 917 verges et 18 touchés au sol l’an dernier pour le FCS Illinois State. C’est évidemment à quelques échelons de la compétition de niveau NFL, mais il pourrait devenir le leader de l’équipe s’il se révèle suffisamment explosif.

Pour l’instant, la Jaguars RB la plus sûre est Thompson, car il jouera un rôle de receveur et affichera des chiffres solides chaque semaine s’il est en bonne santé. Quant à Robinson et Ozigbo, ni l’un ni l’autre n’est un début recommandé cette semaine, mais les deux devraient être retirés du fil de renonciation ou ajoutés tard dans les ébauches de fantaisie restantes qui ne se sont pas encore produites. Nous verrons bientôt comment la rotation se déroule.

Cam Akers sera-t-il les Rams à partir de RB lors de la semaine 1?

Les Rams ont peut-être passé un choix de deuxième tour sur Akers, mais il ne semble pas qu’ils soient encore prêts à lui faire confiance. Comme l’a rapporté Kevin Modesti du Orange County Register, Sean McVay prévoit d’utiliser une rotation à trois arrières impliquant Akers, Darrell Henderson et Malcolm Brown.

Évidemment, cela nuira à la valeur d’Akers, au moins en début de saison. La recrue qui a couru plus de 1100 verges à Florida State devrait finalement dépasser les deux autres arrières, mais à des fins fantastiques, compter sur Akers comme autre chose qu’une RB2 de bas niveau serait un risque.

Cette perspective pourrait changer si Henderson (ischio-jambiers) ne peut pas jouer dans le match d’ouverture. Cela dit, McVay a déclaré qu’il était “optimiste” que Henderson, un choix de troisième tour en 19, sera en mesure de voir le peloton, donc il faudra probablement du temps avant de savoir à quel point le rôle d’Akers dans l’équipe sera important. .

Mise à jour du dormeur AJ Dillon

Les Packers ont peut-être passé un choix de deuxième tour sur Dillon, mais il ne semble pas qu’il soit encore prêt à jouer un rôle important pour l’équipe.

Selon Matt Schneidman de l’Athletic, Dillon devrait être le troisième RB sur la carte de profondeur de Green Bay derrière Aaron Jones et Jamaal Williams. Ce n’est pas une énorme surprise, car Jones était l’un des meilleurs arrières de la NFL la saison dernière (et dans la fantaisie) tandis que Williams s’est avéré être un bon complément de réception à Jones.

Dillon pourrait éventuellement se frayer un chemin dans la rotation plus au fil de la saison. Pour l’instant cependant, il est difficile de faire confiance à la recrue comme autre chose qu’une réserve potentielle de menottes.