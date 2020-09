La semaine 1 n’a pas beaucoup de soucis météorologiques majeurs dans la NFL, mais il y a suffisamment de situations potentiellement venteuses et pluvieuses pour que les propriétaires de football fantastique remettent sans aucun doute en question certaines de leurs décisions de départ, de sit ’em. Ajoutez des incendies de forêt affectant la qualité de l’air et la capacité potentielle de jouer au jeu des Cardinals-49ers, et le besoin de mises à jour des prévisions devient encore plus important.

Mises à jour météo de la semaine 1 de la NFL

Jets @ Bills. Ce jeu se joue dans des vents entre 15 et 20 mph et a le potentiel de voir des averses éparses. Si le vent monte à plus de 15 mph, les jeux de passes et les jeux de coups de pied pourraient être affectés, ce qui favorise les défenses. Donnez un très léger déclassement aux récepteurs et aux kickers ici.

Cardinaux @ 49ers. Si l’indice de qualité de l’air est supérieur à 200, ce qui est une possibilité étant donné les incendies de forêt en cours dans tout l’État de Californie, ce jeu pourrait être reporté. Cela ne semble pas probable pour le moment, mais continuez à rechercher des mises à jour juste pour être sûr. (Mise à jour: il semble de moins en moins probable que ce jeu soit affecté par les incendies de forêt.)

Colts @ Jaguars. Des averses éparses et des vents de l’ordre de 10 à 15 mi / h sont prévus. Cela pourrait avoir un petit effet sur les jeux de passes et de coups de pied. Cependant, nous ne recommandons pas de mettre au banc DJ Chark, TY Hilton ou Jack Doyle, et ce sont probablement les seuls non-RB auxquels vous prévoyiez de jouer de toute façon à partir de ce jeu. (Mise à jour: la menace d’averses de pluie s’est accrue tout au long de la matinée. Nous ne recommandons toujours pas de mettre au banc les récepteurs clés de ces équipes, mais des conditions plus bâclées pourraient améliorer les valeurs des deux D / ST.)

Dolphins @ Patriots et Chargers @ Bengals. Il y a une activité radar qui indique que les deux jeux pourraient voir des averses éparses, mais cela ne semble pas probable pour le moment.

Browns @ Ravens, Eagles @ Washington et Raiders @ Panthers. Ces jeux sont un peu plus susceptibles de voir de la pluie que les deux précédents, mais aucun ne semble être trop affecté par les faibles précipitations.

