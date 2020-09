Tout comme la semaine dernière, nous n’avons pas beaucoup de gros soucis météorologiques dans la NFL, mais compte tenu de certains des joueurs clés impliqués dans les quelques matchs potentiellement pluvieux / venteux que nous avons (Bills-Dolphins, Lions-Packers, Panthers-Buccaneers), football fantastique les propriétaires voudront revérifier les mises à jour des prévisions avant de verrouiller leurs décisions de démarrage et de sit-em.

Avant d’entrer dans les prévisions, nous serions négligents si nous ne précisions pas que si vous avez des questions sur la météo sportive ou comment la météo pourrait avoir un impact sur le jeu (et, potentiellement, votre fantaisie, DFS et décisions de jeu), don N’hésitez pas à contacter le météorologue des Rotogrinders Kevin Roth sur Twitter (@KevinRothWx) ou à consulter les prévisions météorologiques horaires de la NFL sur RotoGrinders. Pour faire passer votre jeu au niveau supérieur, abonnez-vous à l’outil exclusif WeatherEdge de RotoGrinder et voyez comment les différentes conditions météorologiques ont eu un impact sur les scores historiques.

Mises à jour météo de la semaine 2 de la NFL

Prévisions avec l’aimable autorisation de Kevin Roth chez RotoGrinders.

Bills @ Dolphins. Des tempêtes éparses sont possibles, mais il sera difficile de déterminer si la pluie aura un impact sur le jeu jusqu’à dimanche matin, alors restez à l’écoute de @KevinRothWx sur Twitter pour les mises à jour de dernière minute.

Lions @ Packers. Les vents cherchent à atteindre le seuil de 15 mi / h que je recherche pour voir certains impacts météorologiques. Si c’est moins de 15 mi / h, je ne suis généralement pas inquiet; si c’est plus de 15 mph, je m’attends à un impact sur les coups de pied et les passes. Avec les prévisions où elles se trouvent maintenant, nous sommes quelque part au milieu. Peut-être qu’un long lancer ou deux est touché, mais la majeure partie du jeu se passera bien.

Panthères @ Buccaneers. Un peu de vent (15 mi / h) et le potentiel d’averses et de tempêtes éparses. Si cela semble effectivement humide avant le coup d’envoi, alors ce serait le jeu le plus touché par la météo, alors revenez à RotoGrinders NFL météo pour des mises à jour météorologiques horaires plus proches du coup d’envoi.

Tout cela est sujet à changement à l’approche du coup d’envoi. Vous pouvez suivre le météorologue Kevin Roth sur Twitter (@KevinRothWx) et consulter les prévisions météorologiques horaires de la NFL sur RotoGrinders. Pour obtenir les meilleurs conseils fantastiques liés à la météo, jetez un œil à WeatherEdge.