Michael Thomas était le meilleur WR du tableau dans vos ébauches de football Fantasy, mais à l’approche de la semaine 2, il n’est que le dernier receveur large à faire face à une blessure. L’entorse de la cheville haute de Thomas a le potentiel de déstabiliser toute l’attaque de la Nouvelle-Orléans. Il y a aussi un drame à Chicago, avec Allen Robinson mécontent de son contrat et modifiant sa bio Instagram pour que tout le monde le sache. Un échange pourrait-il arriver bientôt?

Mise à jour sur les blessures de Michael Thomas

Les propriétaires de Thomas Fantasy étaient probablement déjà déçus de ses trois attrapés pour 17 verges dimanche, mais ça empire avant de s’améliorer. Thomas a subi une entorse à la cheville lors de la semaine 1 et devrait rater «plusieurs semaines», selon Tom Pelissero de NFL Network, qui a ajouté que la blessure était «pire qu’on ne le croyait à l’origine».

Les spéculations sur Twitter incluaient l’idée que Thomas pourrait être placé sur la réserve blessée, où il devrait rester pendant trois semaines plutôt que d’essayer de surmonter sa blessure et de jouer. Toute l’offensive des Saints prend un coup sans Thomas, à part peut-être Emmanuel Sanders et Tre’Quan Smith. L’un devra intensifier, Sanders se déplaçant dans le territoire WR2 / 3 pour un match de la semaine 2 avec les Raiders. Le joueur de gadget Deonte Harris, qui a déjà vu un rôle accru dans la semaine 1, pourrait également se retrouver sur le terrain, tandis que Taysom Hill et Josh Hill pourraient rejoindre Jared Cook dans plus de sets à deux TE. Cook pourrait également bénéficier de plus de cibles, en particulier dans la zone rouge.

Drew Brees a eu des difficultés lors de la semaine 1 avec Thomas, et maintenant Brees n’est pas aussi sûr de rebondir tout de suite. Les Raiders ont permis un certain succès à Teddy Bridgewater, mais la Nouvelle-Orléans pourrait être mieux servie lors de leur match au sol avec Thomas absent. Brees n’est qu’un débutant de fantaisie limite cette semaine maintenant. Alvin Kamara et Latavius ​​Murray devraient recevoir un travail égal ou supérieur et maintenir leurs valeurs similaires, bien que leurs chances de toucher des roues diminuent probablement sans Thomas pour aider à déplacer les chaînes.

Allen Robinson sera-t-il échangé?

Pourquoi les gens surveillent de près le bios Instagram des athlètes nous dépasse, mais Robinson a apparemment supprimé toutes les connexions Bears de son Instagram mardi. Adam Schefter d’ESPN a rapporté que Robinson n’a pas demandé un échange mais qu’il est “mécontent” de son contrat. NFL Network et le Chicago Tribune ont également signalé que Robinson n’était pas satisfait de son contrat. Robinson a joué son rôle habituel n ° 1 en WR lors de la semaine 1, attrapant cinq cibles sur neuf pour 74 verges.

Un échange en cours de saison pour un receveur large comme Robinson ne nuirait probablement pas trop à sa valeur – nous l’avons vu stimuler Amari Cooper il y a quelques années – bien qu’il puisse rater un match en fonction du moment où l’échange se produit. Il pourrait également y avoir une période d’ajustement qui empêche Robinson de contribuer fortement pendant une semaine ou deux. Si Robinson reste à Chicago, même malheureux, c’est un WR2 dans la fantaisie alors qu’il est sur le terrain. Tout échange de Robinson élèverait Anthony Miller dans le territoire cohérent de WR3 en tant que nouveau chien de tête pour les Bears, bien qu’un attrape passe de Mitchell Trubisky ou Nick Foles.

Les propriétaires de Robinson devraient tenir ferme pour le moment, car il est probable qu’il ira quelque part avec un meilleur QB, mais sachez simplement qu’il pourrait y avoir une perturbation qui pourrait le faire rater un match, bien qu’il puisse compenser cela en n’ayant pas de semaine de congé selon sur le moment d’un échange et avec qui il est. Heureusement, les ours ont un congé tardif, donc Robinson n’aura pas «deux byes» à cause d’un échange.