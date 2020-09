Courtland Sutton est un des 25 meilleurs WR Fantasy lorsqu’il est en bonne santé. Le problème pour clôturer la semaine 1 est que Sutton est discutable pour le football du lundi soir contre les Titans avec une entorse au joint AC qu’il a subie jeudi. Jouant dans la seconde moitié du double titre de lundi, le meilleur WR des Broncos laisse aux propriétaires de football Fantasy peu d’options si sa blessure à l’épaule le retient. L’entraîneur-chef de Denver, Vic Fangio, a déclaré aux journalistes que si Sutton pouvait faire 10 jumping jacks lundi avant le match, le receveur serait actif. Nous ne savons pas s’il plaisantait.

Nous aurons des mises à jour ci-dessous en attendant et jusqu’à ce que le rapport officiel inactif soit publié vers 20h50 HE. Pour les mises à jour des blessures sur Golden Tate, cliquez ici. Pour plus de nouvelles fantastiques, suivez-nous sur Twitter @SN_Fantasy.

Courtland Sutton joue-t-il lundi soir?

METTRE À JOUR: Ian Rapoport de NFL Network rapporte que Sutton est un “longhot” à jouer lundi soir.

Fangio a reconnu que le test du saut d’obstacles est «le test le plus primitif qui soit». Apparemment, c’est un bon indicateur de la mobilité des épaules de Sutton. Le manque de temps d’entraînement vendredi ou samedi signifie que personne en dehors de Denver n’a aucune idée si Sutton sera en mesure d’exécuter ces sauts et de se rendre sur le terrain.

Les joueurs ne manquent pas fréquemment les deux derniers entraînements de la semaine, puis jouent, en particulier un jeune WR lors de la semaine 1. Mais nous avons vu Mike Evans jouer une charge saine alors qu’il n’avait pas déjà passé beaucoup de temps sur le terrain d’entraînement cette semaine, alors peut-être Sutton peut le faire aussi.

Avec les Broncos jouant le dernier match de la semaine, si vous avez gardé Sutton dans votre alignement aussi longtemps, vous devez le jouer s’il est actif. Il a augmenté le risque mais pourrait encore mettre en place une journée de niveau WR2.

Si Sutton est inactif et que vous ne possédez pas un autre écart parmi les Broncos ou les Titans, les meilleures options sur votre fil de renonciation pourraient être Corey Davis du Tennessee ou DaeSean Hamilton de Denver (dans les ligues PPR) ou Tim Patrick (dans les formats standard). Vous pourriez avoir Sutton assis dans votre point de flexion en ce moment; si tel est le cas, les bouts serrés Jonnu Smith ou Noah Fant pourraient être tous les deux plus attrayants que ces WR, s’ils sont disponibles.

Des nouvelles pourraient également être publiées sur Sutton plus tôt dans la journée. Si nous savons que Sutton est sorti avant le coup d’envoi des Giants et des Steelers à 19 h 10 HE, vous pouvez également vérifier votre fil pour WR James Washington ou Sterling Shepard / Darius Slayton dans des ligues très peu profondes.