Brandin Cooks a lutté contre des blessures en 2019 avec les Rams, et sa saison 20 avec une nouvelle équipe ne démarre pas beaucoup mieux. Le nouveau Texans WR a traité de la gestion de la charge tout au long du camp d’entraînement et pourrait désormais être exclu du football jeudi soir en raison d’une blessure au quad. Son statut potentiel actif / inactif a des impacts de football fantastique sur Deshaun Watson, Will Fuller, Randall Cobb et Kenny Stills, ainsi que sur l’évidence de Cooks lui-même. Bien sûr, cela affectera également les décisions de démarrage et de sit-em de la semaine 1, vous pouvez donc parier que de nombreux propriétaires rechercheront des mises à jour pour savoir si Cooks jouera jusqu’au coup d’envoi.

Nous aurons des mises à jour ci-dessous dans l’intervalle et jusqu’à ce que le rapport officiel inactif soit publié vers 18 h 50 HE. Pour plus de nouvelles fantastiques, suivez-nous sur Twitter @SN_Fantasy.

Brandin Cooks joue-t-il jeudi soir?

Les cuisiniers n’ont pas reçu de répétitions complètes tout au long du mois d’août alors que les Texans tentaient de le garder en bonne santé, le voyant plutôt «soigneusement géré» tout au long du camp d’entraînement. Il s’avère qu’il souffrait également d’une blessure au quad, car Cooks était limité dans les entraînements de lundi et de mercredi en plus de manquer l’entraînement de mardi.

Bien que le fait que Cooks soit revenu à une forme d’entraînement mercredi soit globalement positif, il est possible que ses clichés soient «soigneusement gérés» jeudi soir. Un Cooks actif serait un jeu risqué WR3 / flex. Houston lancera probablement beaucoup, mais Cooks ne peut produire que s’il reste sur le terrain.

Si Cooks est inactif, Kenny Stills devient le départ des Texans à l’extérieur de WR en face de Will Fuller. Stills ferait un jeu DFS de football jeudi soir intéressant s’il commence. Fuller est un WR2 / 3 limite quel que soit le statut de Cook alors qu’il tente de reprendre le rôle principal de DeAndre Hopkins dans l’attaque de Houston.

Deshaun Watson devrait faire partie de vos alignements fantastiques quel que soit le statut de Cook. Randall Cobb démarrera également dans la machine à sous, que Cooks joue ou non. Cobb obtient un léger coup de pouce si Cooks est absent, devenant un jeu de flexion PPR limite.