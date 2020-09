Aucune position n’a été plus durement touchée par les blessures que le receveur large jusqu’à présent cette année. À l’approche de la semaine 2, Kenny Golladay (ischio-jambiers), AJ Brown (genou), Chris Godwin (commotion cérébrale), Michael Thomas (cheville) et Jamison Crowder (ischio-jambiers) ont déjà été exclus, et Courtland Sutton (épaule), DeVante Parker (ischio-jambiers), Golden Tate (ischio-jambiers), Henry Ruggs III (genou), Brandin Cooks (quad), Julian Edelman (genou) et N’Keal Harry (épaule) sont tous «discutables». Avec plusieurs de ces décisions légitimes en matière de temps de jeu, les propriétaires de fantasy devront vérifier les mises à jour dimanche matin avant de verrouiller leurs décisions de départ et de sit-em.

Courtland Sutton joue-t-il dans la semaine 2?

Sutton (épaule) a raté la semaine 1 mais a réussi à obtenir des entraînements limités cette semaine. L’entraîneur Vic Fangio a déclaré que Sutton serait une décision de temps de match avant le match en début d’après-midi de dimanche à Pittsburgh.

Les receveurs de Denver ont eu du mal à faire avancer les choses au cours de la semaine 1, alors Sutton serait un ajout bienvenu. Pittsburgh a eu du mal à couvrir Darius Slayton et Sterling Shepard lundi soir dernier, donc si Sutton est actif, il devrait faire partie des alignements fantastiques. Considérez-le sur la bulle WR2 / 3. S’il est absent, Jerry Jeudy serait probablement le meilleur receveur large de Denver, mais TE Noah Fant bénéficierait le plus des cibles supplémentaires.

DeVante Parker joue-t-il dans la semaine 2?

Parker a quitté la semaine 1 tôt en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais il a réussi à obtenir des entraînements limités tout au long de la semaine et sera une décision de temps de match avant le match de début d’après-midi de dimanche contre Buffalo.

Entre la blessure et Parker attirant probablement beaucoup de Tre’Davious White dans la couverture, les propriétaires de fantasy se méfient sans aucun doute de lui faire confiance, mais il convient de noter que Parker a mis en place des lignes de 5-55-1 et 7-135 dans ses matchs contre Buffalo l’année dernière. Il est un WR3 borderline s’il est actif. S’il est absent, Preston Williams attirera plus de cibles mais aussi une mission plus difficile.

Mise à jour sur les blessures de la Golden Tate

Tate (ischio-jambiers) a eu des entraînements limités toute la semaine et serait sur la bonne voie pour jouer contre les Bears en dépit d’être “discutable”.

Les propriétaires de fantaisie devraient donner à Tate une semaine avant de le remettre dans leur alignement. Avec Darius Slayton intensifiant avec un gros match dans la semaine 1 et Sterling Shepard s’installant en tant que receveur de possession, Tate pourrait être amené lentement. Il a des avantages en raison de ses antécédents, mais il est loin d’être sûr.

Henry Ruggs III joue-t-il lundi soir?

Ruggs (genou) ne s’est pas entraîné avant samedi, donc son statut pour le match de lundi soir contre la Nouvelle-Orléans est un mystère.

Il était clair lors de la semaine 1 que la recrue rapide allait jouer un rôle important dans l’attaque des Raiders cette année, mais étant donné son inexpérience, sa blessure et son match semi-difficile contre la Nouvelle-Orléans, Ruggs sera difficile à attendre. Le camarade recrue Bryan Edwards et le receveur de possession Hunter Renfrow devraient voir plus de cibles si Ruggs est absent, mais aucun des deux ne vaut la peine d’être utilisé dans les ligues fantastiques.

Le point sur les blessures de Brandin Cooks

Les cuisiniers ont joué lors de la semaine 1 et n’auraient subi aucun revers, il est donc un peu surprenant qu’il soit répertorié comme “discutable” avant le match de fin d’après-midi de dimanche contre Baltimore.

Cooks est toujours une possibilité de boom ou de chute WR3, mais étant donné qu’il n’est toujours pas à 100%, il représente un risque majeur contre une défense difficile comme les Ravens.

Julian Edelman et N’Keal Harry sur les blessures

Edelman (genou) et Harry (épaule) sont tous deux listés comme “discutables” avant le match de dimanche soir de la Nouvelle-Angleterre à Seattle, mais les deux se sont entraînés toute la semaine, donc cela semble être un match classique de rapport de blessure des Patriots.

Edelman et Harry seront tous les deux là si vous en avez besoin.