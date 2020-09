Dimanche s’est senti aussi plein de blessures que n’importe quel jour de jeu de la NFL depuis longtemps, ce qui signifie que les propriétaires de football Fantasy à travers le pays se bousculeront pour leurs préparatifs de la semaine 3, à la fois sur le fil de dérogation et dans les décisions de départ. Les WR sont défoncés, y compris Davante Adams, Courtland Sutton, Sterling Shepard, Sammy Watkins et Breshad Perriman, et quelques passants notables n’ont pas non plus terminé les matchs de dimanche, y compris Jimmy Garoppolo et Drew Lock, tandis que Tyrod Taylor n’a même pas commencé. . Nous avons les dernières mises à jour sur chacune de ces blessures ci-dessous.

Pour plus d’informations sur les RB en difficulté, notamment Christian McCaffrey, Raheem Mostert et Cam Akers, cliquez ici. Pour toutes les dernières nouvelles et mises à jour sur les blessures fantastiques, revenez ici et sur Twitter @SN_Fantasy.

Mise à jour sur les blessures de Davante Adams

Adams a quitté le match de dimanche à deux reprises. Tout d’abord, il a retroussé sa cheville et est parti un peu avant de revenir. Puis, il a quitté le match avec une blessure aux ischio-jambiers. Adams n’a jamais été exclu pour le reste du match de dimanche, mais il n’est pas revenu. Les Packers jouent au Sunday Night Football contre les Saints lors de la troisième semaine.

Nous en apprendrons plus au fil de la semaine. Il est encourageant qu’il n’ait pas été totalement exclu dimanche alors qu’il ne revenait pas dans le match. Une absence d’Adams élèverait Marquez Valdes-Scantling vers le territoire WR3 et ferait d’Allen Lazard un jeu flexible solide. Les deux devraient être inscrits dans la plupart des ligues à ce stade, quelle que soit la santé d’Adams.

Actualités sur les blessures de Courtland Sutton

METTRE À JOUR: La blessure au genou subie par Sutton dimanche pourrait être grave, selon NFL Network. Dans un tweet de suivi, Ian Rapoport a évoqué la possibilité d’une blessure en fin de saison.

Sutton était discutable pour le match de dimanche avec une blessure à une articulation de l’AC à l’épaule avant d’être actif et d’attraper trois passes pour 66 verges. Sutton a quitté le match au troisième quart avec ce qui a été initialement signalé comme des crampes, mais qui a ensuite ajouté une blessure au genou. Sutton n’est pas revenu dans le match. Sutton doit subir une IRM lundi, tandis que 9News à Denver rapporte que la blessure de Sutton “pourrait être importante”.

Les Broncos semblent déjà être sans QB Drew Lock pendant quelques semaines, alors Sutton voit une baisse de valeur même s’il est en assez bonne santé pour jouer avec Jeff Driskel. La semaine 1 nous a montré que c’est vraiment seulement Jerry Jeudy qui est une option fantastique viable dans cette attaque si Sutton est absent, bien que KJ Hamler ait fait ses débuts dans la NFL dimanche et ait un gros avantage dans les ligues PPR plus profondes, surtout si Sutton est absent.

Jimmy Garoppolo jouera-t-il la semaine 3?

Garoppolo s’est foulé la cheville droite très tôt dans le match de dimanche, mais a joué jusqu’à la mi-temps tout en découpant la défense des Jets. Garoppolo a été exclu immédiatement après la mi-temps, ce qui suggère que son examen à la pause ne s’est pas bien passé. Adam Schefter d’ESPN a rapporté que Garoppolo avait subi une entorse à la cheville.

Une entorse à la cheville haute empêche généralement les joueurs de sortir pendant plusieurs semaines. Une absence de Garoppolo signifie un grand pas en arrière pour toute l’offensive de San Francisco, car Nick Mullens prendrait le relais. Mullens a lancé 13 touchés et 10 interceptions dans son action de 2019 et ne vaut pas une demande de dérogation en dehors des ligues profondes à deux QB. De meilleurs micros pour les propriétaires de Garoppolo incluraient Gardner Minshew et Justin Herbert (si Tyrod Taylor est toujours absent).

Mise à jour sur les blessures de Drew Lock

Lock a atterri lourdement sur son épaule droite lors du match de dimanche et Adam Schefter d’ESPN a rapporté que Lock manquera entre deux et six semaines avec une entorse à l’articulation AC dans son épaule de projection. Jeff Driskel a remplacé Lock et complété 18 passes sur 34 pour 256 verges et deux touchés, tout en étant intercepté une fois et en courant deux fois pendant cinq verges.

Driskel est un ajout plus attrayant que Mullens, mais pas de beaucoup. Il a montré une certaine capacité à se précipiter dans le passé, y compris une moyenne de 50,1 verges par match sur trois départs en 2018, mais il n’est pas clair si l’attaque de Denver intégrera de tels jeux pour Driskel. Un match de la semaine 3 avec une solide défense des Buccaneers signifie que vous feriez probablement mieux de faire confiance à Minshew ou à Philip Rivers hors du fil de renonciation.

Tyrod Taylor est-il toujours le QB de départ des Chargers?

Taylor a apparemment aggravé une blessure aux côtes lors des échauffements d’avant-match dimanche, lui faisant une égratignure de dernière minute alors que Justin Herbert obtenait son premier départ dans la NFL. Après que Herbert ait presque battu les Chiefs, l’entraîneur-chef des Chargers, Anthony Lynn, a déclaré que Taylor restait le partant s’il était à 100%. La nature mystérieuse de la blessure mérite d’être surveillée cette semaine avant un match de semaine 3 assez favorable avec les Panthers.

Herbert avait l’air beaucoup mieux dans la semaine 2 que Taylor l’a fait dans la semaine 1. Bien sûr, Taylor peut encore fournir une valeur fantastique avec ses jambes, mais ce développement accélère probablement les chances d’Herbert de prendre le relais à un moment donné cette saison. Si vous avez l’espace de travail avec lequel travailler, en particulier dans une ligue à deux QB ou superflex, Herbert vaut un ajout immédiat.

Nouvelles des blessures de Sammy Watkins

Watkins a reçu un coup visqueux à la tête lors du match de dimanche, et alors qu’il est parti de son propre chef, il a été visiblement affecté et n’est pas revenu au match. Il semble presque certain que Watkins devra clarifier le protocole de commotion cérébrale pour jouer lors de la troisième semaine, bien qu’il disposera d’une journée supplémentaire avant un match de football du lundi soir avec les Ravens.

Si vous possédez déjà Watkins, vous pouvez aussi bien vous accrocher à lui, car même s’il manque un match, il ne devrait pas faire boule de neige en trop d’autres. La plus grande question est de savoir qui a de la valeur au-delà de Tyreek Hill et Travis Kelce dans ce jeu de passe. Demarcus Robinson travaillait en tant que n ° 3 WR et a capté trois passes sur quatre dimanche, mais Mecole Hardman s’est impliqué sur le même lecteur que Watkins gauche et a terminé avec deux attrapés pour 30 verges, une course courte et deux points. conversion. Hardman a certainement l’avantage à long terme le plus intrigant si vous prenez une photo sur un ajout ici.

Statut de blessure de Breshad Perriman

Perriman a quitté le match de dimanche avec une blessure à la cheville et n’est pas revenu, épuisant encore plus une attaque des Jets déjà sans Le’Veon Bell et Jamison Crowder. Perriman subira des tests lundi, selon Rich Cimini d’ESPN. Les Jets jouent à Indianapolis lors de la troisième semaine.

La valeur de fantaisie de Perriman était déjà marginale au mieux – sa blessure le rend abandonné si vous avez d’autres trous à combler cette semaine. Chris Hogan a mené les Jets Wideouts lors des clichés dimanche et est un bon pick-up PPR en supposant que sa blessure à la poitrine n’est pas grave, tandis que Braxton Berrios pourrait également être ajouté dans des ligues PPR plus profondes si Crowder et Perriman sont tous les deux absents dans la semaine 3.

Mise à jour sur les blessures de Sterling Shepard

Shepard a quitté le match de dimanche avec une blessure à l’orteil, et après avoir essayé de le jouer sur un jeu au deuxième quart, il a été exclu pour le reste du match à la mi-temps. L’entraîneur-chef des Giants, Joe Judge, n’a pas fait le point sur Shepard après le match.

La blessure de Shepard ne faisait qu’ajouter une insulte aux Giants après la chute de Saquon Barkley. Une absence de Shepard clarifie en fait les choses dans un corps de réception peu encombré, si Shepard doit manquer le temps. Le Golden Tate a attrapé cinq passes dimanche, tandis que Darius Slayton en a attrapé trois pour 33 verges après deux touchés lors de la semaine 1. Les trois matchs larges de New York valent la peine d’être possédés dans la plupart des ligues, bien que leur statut de départ dépende probablement de cette blessure de Shepard avant la semaine 3 contre le 49ers.