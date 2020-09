Les propriétaires de football Fantasy seront particulièrement préoccupés par leurs décisions d’alignement au cours de la semaine 3 après qu’une série de blessures aient décimé la profondeur des équipes fantastiques et du fil de renonciation. Alors que de nombreux propriétaires se tourneront vers des remplacements et des menottes pour résoudre certains de ces problèmes de blessures, d’autres espèrent que certains des joueurs qui étaient hors de combat lors de la semaine 2 pourront revenir pour le prochain jeu. Notamment, Phillip Lindsay, George Kittle et Jack Doyle font partie des demi-offensifs et des bouts serrés qui auront un impact sur les décisions de départ, de sit-em ainsi que sur la stratégie de dérogation.

Mise à jour sur les blessures de Phillip Lindsay

Lindsay a quitté la défaite des Broncos lors de la semaine 1 contre les Titans après avoir subi une blessure à l’orteil, ce qui l’a tenu hors de combat lors de la deuxième semaine contre les Steelers. À l’avenir, il semble probable qu’il manquera au moins une semaine de plus avant d’être autorisé à revenir à l’action.

Comme l’a détaillé Ian Rapoport de NFL Network, Lindsay est susceptible de rater deux à quatre semaines avec ce qui est considéré comme une blessure à l’orteil du gazon. Le statut de la pratique de Lindsay devra encore être surveillé au cas où il progresserait plus rapidement que prévu, mais les propriétaires de Lindsay devraient avoir un plan de sauvegarde en place.

Avec Lindsay absent, Melvin Gordon continuera à gérer une part du lion du travail dans le champ arrière de Denver. Royce Freeman aura une certaine valeur compte tenu de sa capacité à attraper des passes hors du champ arrière, mais il est plus un flex dépendant du TD qu’autre chose, en particulier dans un match contre la défense de course difficile des Buccaneers.

George Kittle jouera-t-il la semaine 3?

Les 49ers ont subi de nombreuses blessures en jeu la semaine dernière contre les Jets, mais leur plus grande absence (du moins du côté offensif du ballon) était Kittle. Le talentueux bout serré avait subi une blessure au genou lors de la semaine 1 contre les Cardinals et a été exclu du match des Jets pour lui donner plus de temps pour guérir.

La bonne nouvelle pour les 49ers est que Kittle devrait être de retour à la semaine 3, selon Adam Schefter d’ESPN. Cela donnera un peu plus de punch à l’offensive de San Francisco, surtout si le genou de Kittle est revenu à 100% (ou du moins près de lui).

Le retour imminent de Kittle signifie probablement que Jordan Reed redeviendra un TE2 bas de gamme car il n’aura pas le volume qu’il avait avec Kittle retiré (sept attrapés, 50 verges, deux touchés). Les propriétaires de Kittle voudront peut-être garder un œil sur Reed, juste au cas où Kittle subirait un revers ou ne progresserait pas aussi rapidement que les 49ers l’espèrent.

Jack Doyle nouvelles sur les blessures

Doyle (cheville) s’est absenté du match de la semaine 2 des Colts contre les Vikings et a laissé la place à Mo Alie-Cox pour mener les Colts dans les verges de réception (111 verges sur cinq attrapés). Pour le moment, le statut de Doyle pour la semaine 3 est en suspens, et Frank Reich a déclaré qu’il était “trop ​​tôt pour dire” si Doyle manquerait plusieurs matchs lorsqu’il a été déclaré absent la semaine dernière.

Si Doyle revient contre les Jets, il deviendra instantanément un TE1 bas de gamme en raison de la mauvaise défense des Jets contre les bouts serrés et du penchant de Philip Rivers pour cibler la position. S’il est absent, n’hésitez pas à faire confiance à Alie-Cox comme option de streaming.