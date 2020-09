Cette dernière semaine avant le début de la première semaine de la saison de la NFL nous laisse tous anxieux et inquiets pour chaque petite nouvelle de blessure qui émerge. Cela signifie qu’en ce moment, nous nous interrogeons sur Amari Cooper, Damien Harris et Chris Herndon. Nous essayons également de comprendre ce que signifie la signature de Leonard Fournette pour Ronald Jones. Des ébauches de fantaisie sont toujours en cours, et d’autres propriétaires planifient leurs alignements pour la semaine 1, et nous avons la dernière sur ce quatuor.

Mise à jour sur les blessures d’Amari Cooper

Cooper n’a participé à aucune des quatre pratiques des Cowboys cette semaine. Jeudi, il a travaillé avec des cordons de résistance sur le côté. Jerry Jones a déclaré que le travail limité de Cooper était de nature préventive. Cooper a fait face à la fasciite plantaire l’année dernière, qui est essentiellement une blessure au pied lancinante qui ne disparaîtra pas nécessairement, bien qu’aucune indication n’ait été donnée qu’il est toujours confronté à cela maintenant.

Cooper est un des 10 meilleurs WR fantastiques lorsqu’il est en bonne santé, et cela comprend un match de la semaine 1 avec les Rams qui devrait voir beaucoup de points. Si Cooper manquait le temps, Michael Gallup se hisserait dans le top 20 de notre classement hebdomadaire et CeeDee Lamb serait un solide jeu WR3 / flex.

Damien Harris sur les blessures

Harris pourrait rater la semaine 1, selon ESPN, tandis que NFL Network rapporte que Harris a récemment subi une opération au petit doigt. Avec Sony Michel et Lamar Miller de retour en pleine santé, la fenêtre d’opportunité de Harris se fermait déjà avant sa blessure.

Parlez d’un train de battage au ralenti. Harris a passé quelques jours là-bas où il a peut-être été le porteur de ballon des Patriots le plus populaire, mais pour l’instant, il semble que Michel et James White sont les plus susceptibles de porter le fardeau lors de la semaine 1. Harris revient à être très tard. circulaire dans les projets encore à venir.

Ronald Jones sera-t-il toujours porté après la signature de Fournette?

Bruce Arians a déclaré jeudi matin, quelques heures à peine après que Leonard Fournette a signé avec les Buccaneers, que Ronald Jones II est toujours «notre gars», ajoutant que «rien n’a changé pour lui». Les Ariens ont également suggéré que LeSean McCoy resterait impliqué dans l’infraction.

Il y a beaucoup de pièces mobiles ici, lorsque vous incluez la recrue Ke’Shawn Vaughn et l’attrapeur de passe Dare Ogunbowale, mais il est difficile d’imaginer que la signature de Fournette ne change rien pour Jones. Le vote de confiance suggère que ceux d’entre vous qui ont déjà rédigé Jones devraient tenir ferme pendant une semaine ou deux, mais Fournette est toujours notre favori pour mener ce champ arrière en production et renvoyer la valeur RB2.

Mise à jour sur les blessures de Chris Herndon

Herndon a quitté l’entraînement de mardi avec une irritation dans les poumons, mais il est retourné à l’entraînement mercredi et devrait aller bien pour la semaine 1. L’Athletic a rapporté des choses positives sur le lien entre Darnold et Herndon ce camp d’entraînement.

Après avoir eu un certain battage médiatique lors de la dernière pré-saison, Herndon était un gros buste. Il pourrait avoir de la valeur cette année si vous souhaitez rédiger un TE de sauvegarde. Il sort du plateau 20e à la position et a montré à la fin de 2018 qu’il pouvait renvoyer une valeur de départ limite s’il en avait l’opportunité.