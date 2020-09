Les blessures au receveur large apparaissent déjà avant la semaine 1, ne permettant pas aux propriétaires de football Fantasy de reprendre leur souffle avant de regarder les rapports de blessures toute la semaine avant le coup d’envoi. Brandin Cooks sera au moins décidé par Thursday Night Football, tandis que AJ Green, Golden Tate et Breshad Perriman auront des propriétaires inquiets pendant le week-end. Il y a aussi des nouvelles de graphique de profondeur sur Dede Westbrook, qui a peut-être trouvé son chemin sur un certain nombre de bancs fantastiques tard dans les ébauches.

Mise à jour sur les blessures de Brandin Cooks

Les Texans ont “soigneusement géré” les répétitions d’entraînement des Cooks tout le mois d’août, et il a été répertorié lundi dans le rapport de blessure comme limité en raison d’une blessure au quad. Il n’y avait eu aucune indication pendant l’été sur la blessure de Cook, donc au moins maintenant nous le savons. Une pratique limitée du lundi suggère que Cooks sera prêt à partir jeudi, bien que les écrivains texans aient émis l’hypothèse que ses clichés seront limités pour ouvrir la saison.

Dans ce qui sera probablement une fusillade d’ouverture de la saison, Cooks pourrait encore avoir un grand jeu fantastique en clichés limités jeudi soir. En ce moment, c’est un jeu risqué en tant que WR3, donc une pratique complète dans les prochains jours pourrait soulager un peu les inquiétudes. Will Fuller est le meilleur joueur à jouer pour Houston lors de la semaine 1, Randall Cobb offrant un attrait flexible dans les ligues PPR et Kenny Stills utilisable uniquement dans des formats très profonds.

AJ Green joue-t-il la semaine 1?

L’entraîneur-chef des Bengals, Zac Taylor, a déclaré aux journalistes lundi qu’il s’attendait à ce que Green soit «à fond» lors de la première semaine. Cela vient après que Green ait été limité à divers degrés tout au long du camp d’entraînement en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Il y a une chance que Green soit également tenu à des clichés limités dans le premier match après ne pas avoir eu un camp complet. Contre les Chargers dimanche, Green est un jeu risqué WR3. Si possible, il serait peut-être préférable de voir Green obtenir un match à son actif avant de lui faire confiance dans vos alignements fantastiques. Le vert étant actif réduirait légèrement la valeur de Tyler Boyd, mais il est toujours un bon jeu WR3 dans les formats PPR et un flex dans les ligues standard.

Golden Tate jouera-t-il la semaine 1?

Tate a raté l’entraînement de lundi en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Il n’aurait pas pratiqué depuis la dernière semaine du camp d’entraînement en raison de ce qu’on appelle une blessure aux tissus mous. Les Giants ne jouent pas dans la semaine 1 avant lundi soir contre les Steelers, ce qui donne à Tate une journée supplémentaire.

Le bourdonnement du camp d’entraînement a tous été derrière Sterling Shepard étant le n ° 1 de New York, et Darius Slayton vient de connaître une solide année recrue. Un Tate absent ou limité les prépare juste pour solidifier leurs places dans la semaine 1. Si Tate joue après ne pas s’entraîner beaucoup, il y a de fortes chances que son temps de jeu soit limité. Les trois WR de New York sont dans la gamme WR3 / flex, Tate étant celui qui gagne le plus de valeur dans les formats PPR (mais pas si ses clichés sont maintenus).

Actualités sur les blessures de Breshad Perriman

Perriman «se sent beaucoup mieux» tout en faisant face à un gonflement du genou, selon l’entraîneur-chef des Jets Adam Gase. Perriman n’a pas pratiqué depuis fin août. Les Jets ouvrent la saison dimanche à Buffalo.

Lorsqu’il est en bonne santé, Perriman remplit probablement les chaussures de Robby Anderson en tant que menace profonde dans l’attaque de New York, mais il semble peu probable qu’il joue un rôle majeur dans la semaine 1. Avec la recrue Denzel Mims également ternie, Jamison Crowder pourrait être rejoint par Chris Hogan et Braxton Berrios comme corps de réception des Jets dimanche. Seul Crowder vaut la peine d’être considéré contre une solide défense de Buffalo et probablement uniquement dans les ligues PPR.

Mise à jour de la carte de profondeur Dede Westbrook

Les graphiques de profondeur ne sont pas tout, mais Jaguars WR Dede Westbrook a été répertorié avec l’attaque de la troisième équipe lundi sur le graphique de profondeur de Jacksonville. Considérant que Westbrook a été une option fiable depuis qu’il est entré dans la ligue pour les Jags, une telle rétrogradation publique ne peut pas être bonne.

Les Jaguars sont en très mauvais état cette année, vous ne devriez donc pas vous inquiéter de laisser tomber Westbrook si vous l’avez déjà repêché. Évitez-le complètement s’il est encore en train de rédiger. Au-delà de DJ Chark, qui est un fantasme de départ, Jacksonville semble compter sur Chris Conley, Laviska Shenault et Keelan Cole. Shenault a une certaine intrigue en tant que recrue dans les derniers tours d’un repêchage, tandis que Conley pourrait accumuler la valeur du PPR pendant que les Jags jouent par derrière.