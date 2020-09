La semaine d’ouverture est principalement dans les livres, et à ce stade, il n’y a que quelques blessures notables au receveur large dont les propriétaires de football Fantasy devront s’inquiéter. Quelques joueurs repêchés en tant que WR1, Michael Thomas et Chris Godwin, ont subi des blessures en fin de partie lors du match Buccaneers-Saints, les propriétaires voudront donc savoir quels sont leurs pronostics. De plus, DeVante Parker a subi une blessure aux tissus mous et, comme toujours, celles-ci ont tendance à persister. Leur statut devra être surveillé avant que les propriétaires ne déposent une demande de dérogation et ne prennent des décisions de départ et de sit-em en fonction du classement fantastique de la semaine 2.

Mise à jour sur les blessures de Chris Godwin

Godwin est devenu la cible favorite de Tom Brady lors de son premier match avec les Buccaneers, mais en fin de match, il a subi une blessure à la tête apparente. Heureusement, il a pu quitter le terrain par ses propres moyens, mais comme nous le savons avec des blessures à la tête, ses progrès des prochains jours nous en diront plus.

Si Godwin devait manquer le temps, Scotty Miller serait le prochain homme dans le corps de réception. Le joueur rapide de deuxième année a accumulé six cibles pour cinq attrapés et 73 verges contre les Saints, tous bons pour le deuxième meilleur de l’équipe. S’il est la véritable option n ° 2 derrière Mike Evans, il pourrait se frayer un chemin dans le territoire de la WR3 dans un bon match avec les Panthers de la Caroline.

Tight end OJ Howard figurerait également pour voir plus de travail. Il a attrapé un TD de passage de Brady et a été visé six fois, faisant de lui le bout serré n ° 1 à l’attaque devant Rob Gronkowski (trois cibles). Howard vaut vraiment la peine de récolter des renonciations même si Godwin est en bonne santé, mais s’il est absent, son plafond est plus élevé.

Mise à jour sur les blessures de Michael Thomas

METTRE À JOUR: Thomas aurait souffert d’une «entorse à la cheville haute», qui prend généralement plusieurs semaines à guérir. Thomas a affirmé qu’il pensait pouvoir jouer à travers la blessure. On ne sait pas si Thomas manquera le temps ou sera considérablement affecté par la blessure, mais ce ne serait pas un choc s’il manque au moins un match ou deux. Emmanuel Sanders et Jared Cook comptent pour obtenir plus de cibles, et Tre’Quan Smith devient un ramassage de dérogation viable.

Le premier match de la saison NFL n’a pas été gentil avec Thomas. Il a attrapé seulement trois passes pour 17 verges, et à la fin du quatrième quart, il a subi une blessure apparente à la cheville. Les Saints étaient déjà en forme quand un coéquipier s’est enroulé dans sa cheville. Thomas a pu retirer son pied avant que son coéquipier ne touche le sol en entier, mais il a quand même été un peu cogné.

Selon Mike Florio de Pro Football Talk, Thomas “marchait bien dans les vestiaires après la victoire, mais il n’avait pas laissé les entraîneurs le regarder.” C’est évidemment un bon signe, mais il aura toujours besoin d’être surveillé et les Saints retireront chaque arrêt pour s’assurer que leur receveur vedette ne souffrira pas d’une blessure qui l’affectera à long terme.

Emmanuel Sanders deviendrait le receveur n ° 1 de la Nouvelle-Orléans si Thomas devait manquer le temps. Tre’Quan Smith aurait également une valeur de fantaisie, mais selon toute vraisemblance, davantage de cibles seraient canalisées vers Alvin Kamara, Jared Cook et Taysom Hill au lieu de Smith. Ce trio obtiendrait une augmentation de la production et Hill deviendrait le streamer ultime en plein essor ou en baisse en raison de sa capacité à jouer le quart-arrière dans certains packages.

Mise à jour sur les blessures de DeVante Parker

Après avoir commencé sa journée contre les Patriots avec quatre attrapés pour 47 verges, DeVante Parker a subi une blessure aux ischio-jambiers qui l’a laissé discutable pour le reste du match. Le récepteur des Dolphins n’est pas revenu à l’action, et selon Cameron Wolfe d’ESPN, les Dolphins “seront probablement sans Parker pendant un moment”.

Il n’y a pas encore de calendrier pour le retour de Parker, mais étant donné que les blessures aux ischio-jambiers peuvent persister, les propriétaires de fantaisie doivent être prêts avec un plan de secours en son absence.

Avec Parker mis à l’écart, Preston Williams deviendra la principale cible de Ryan Fitzpatrick dans l’attaque de Miami. Cela ne l’aidera peut-être pas beaucoup dans un affrontement brutal contre le secondaire tant vanté des Bills et Tre’Davious White, mais il devrait quand même obtenir le volume pour être un WR3. Pendant ce temps, Mike Gesicki devrait voir plus de cibles à bout serré après avoir terminé deuxième de l’équipe avec cinq cibles dimanche après-midi.

Isaiah Ford et Jakeem Grant auront également un certain attrait pour le flex, mais comme les deux avaient quatre cibles et 25 verges ou moins dimanche, il est difficile de savoir à qui faire confiance à ce stade. Gardez un œil sur eux et n’hésitez pas à en prendre un sur le fil de renonciation dans les ligues plus profondes, mais ils ne sont probablement pas du matériel de départ contre les projets de loi de la semaine 2.