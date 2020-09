Les blessures sont courantes dans la NFL, mais il ne fait aucun doute que la semaine 2 a été l’une des semaines de blessures les plus brutales pour les propriétaires de football Fantasy depuis un certain temps. D’innombrables contributeurs clés sont tombés avec des blessures, et beaucoup d’entre eux pourraient ou manqueront beaucoup de temps pour faire face à leurs maladies respectives. La position de porteur de ballon a été particulièrement touchée, alors que les deux meilleurs choix de fantaisie du consensus, Christian McCaffrey et Saquon Barkley, ont chuté, tandis que Raheem Mostert et Cam Akers sont également sortis de la deuxième semaine de blessures infirmières. Les statuts de ces joueurs auront un impact énorme sur les décisions de dérogation potentielles de la semaine 3 et pourraient créer des dilemmes d’alignement et des problèmes de profondeur pour les propriétaires de fantasy.

Et les RB blessés n’étaient que la pointe de l’iceberg des blessures de la semaine 2. Pour des mises à jour sur les joueurs clés des matchs de passage, tels que Davante Adams, Courtland Sutton, Jimmy Garoppolo, et plus encore, cliquez ici. Pour toutes les dernières nouvelles et mises à jour sur les blessures fantastiques, revenez ici et sur Twitter @SN_Fantasy.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 3:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Mise à jour sur les blessures de Christian McCaffrey

MISE À JOUR 2: Ian Rapoport de NFL Network rapporte que le délai de retour de McCaffrey est de 4 à 6 semaines, car il souffre d’une entorse à la cheville.

MISE À JOUR 1: Adam Schefter d’ESPN rapporte que McCaffrey devrait rater “plusieurs semaines” en raison de sa blessure à la cheville. Cela fait de Mike Davis le meilleur retour en Caroline, du moins pour le moment.

McCaffrey est sorti de la défaite des Panthers contre les Buccaneers après s’être blessé à la cheville au quatrième quart. Il n’est pas revenu, mais il semble y avoir un certain optimisme autour de la blessure de McCaffrey.

Selon Ian Rapoport de NFL Network, McCaffrey devrait avoir une IRM sur sa cheville malade, mais “l’espoir initial est que ce n’est pas trop sérieux”. Cela semble être une bonne nouvelle, mais tant qu’il n’y aura pas de confirmation officielle de la blessure de l’équipe ou de McCaffrey, ses propriétaires attendront avec impatience les résultats de cette IRM.

Lors du match de dimanche, les seuls autres joueurs à avoir enregistré un report pour les Panthers étaient WR Curtis Samuel (quatre portées, 26 verges), RB Mike Davis (un portage pour un mètre) et le LB / S Jeremy Chinn (un report pour un mètre). ). Il semble que Davis serait le dernier arrière si McCaffrey manque le temps, mais Matt Rhule peut choisir de mélanger les contacts entre Davis, un autre RB de sauvegarde, et Samuel pour créer un véritable comité. Pourtant, Davis vaut la peine d’être regardé sur le fil de renonciation si vous êtes un propriétaire de McCaffrey inquiet.

SEMAINE 3 FANTASY: Meilleur ramassage de fil de renonciation

Raheem Mostert jouera-t-il la semaine 3?

Mostert était en route pour ce qui ressemblait à une autre journée énorme pour les 49ers contre les Jets. Il a pris sa première course de la journée à 80 verges jusqu’à la maison intacte et a accumulé 107 verges sur 10 touches au total. Cependant, Mostert a été déclaré absent à la mi-temps avec une blessure au genou, et la gravité de cette maladie est toujours en cours de détermination.

Selon Adam Schefter d’ESPN, Mostert a ce qui est décrit comme une entorse MCL «légère». Le calendrier du retour de Mostert sera basé sur une IRM de son genou. Il semble possible – sinon probable – que Mostert ratera au moins quelques semaines avec cette blessure.

Avec Mostert dimanche, Tevin Coleman a géré la majeure partie du travail entre les plaqués, mais il n’a totalisé que 12 verges en 14 portées et soignait une blessure au genou tout au long du match. Jerick McKinnon pourrait finir par avoir plus de valeur que Coleman étant donné sa polyvalence et le fait qu’il a enregistré 77 verges et un touché en seulement trois courses. Il pense certainement être plus précieux dans les ligues PPR. Les deux sont de bonnes cibles de dérogation étant donné le penchant de Kyle Shanahan pour mélanger la rotation du champ arrière en fonction du match.

CLASSEMENT SEMAINE 3 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Nouvelles des blessures de Cam Akers

Akers est sorti de la victoire des Rams sur les Eagles en première mi-temps après être tombé maladroitement sur le ballon et avoir subi une blessure apparente aux côtes. Il a été jugé douteux de revenir au début, mais est resté absent pour le reste du match.

Il n’y a pas eu de mise à jour sur l’état d’Akers au moment d’écrire ces lignes, mais il semble possible qu’il puisse manquer le temps. S’il le fait, le monstre à trois têtes des Rams d’un champ arrière sera réduit à deux têtes, et Malcolm Brown et Darrell Henderson se chargeront de la majeure partie de la charge de travail.

Après la chute d’Akers, Brown a géré 37 clichés pour les Rams tandis que Henderson était sur le terrain pour 29, et Henderson a affiché 121 verges au total et un touché ce jour-là par rapport aux 47 de Brown. Les deux valent la peine d’être possédés et chacun pourrait dépendre du match. flex play, car il semble que Sean McVay se contentera de chevaucher la main chaude tout au long de la saison même si le partage instantané est relativement égal.

Mise à jour sur la blessure de Saquon Barkley

Selon plusieurs rapports, on pense que Barkley a déchiré son ACL lors de la défaite des Giants contre les Bears. Le deuxième choix de la plupart des ligues Fantasy a subi une blessure en première mi-temps et a souffert sérieusement avant d’être expulsé. On s’attend à ce qu’il ratera le reste de la saison.

Avec Barkley absent, Dion Lewis et Wayne Gallman devraient être les arrières principaux dans le champ arrière des Giants. Lewis était le leader après la chute de Barkley, puisqu’il a géré 10 courses pour 20 verges et un touché pendant que Gallman était inactif. Cela dit, au cours de la troisième semaine, les Giants peuvent choisir de répartir les portées entre les deux.

Il a également été rapporté par Ralph Vacchiano de SNY que Devonta Freeman rendra visite aux Giants à partir de mardi. Freeman pourrait être un ajout judicieux au comité en fonction de son apparence dans son entraînement, alors gardez un œil sur lui en tant que demande de dérogation potentielle dans les ligues plus profondes.