Il est temps pour les ébauches de football fantastique. Soit vous avez déjà rédigé et souhaitez éviter de graves blessures à vos joueurs, comme cela a semblé quelques instants que David Montgomery aurait pu subir mercredi, soit vous êtes sur le point de rédiger et souhaitez profiter des dernières tendances de l’ADP. Quoi qu’il en soit, les blessures sans pré-saison nous laissent nous gratter la tête avec ce qu’il faut faire à propos de Montgomery, Sony Michel, AJ Green, Deebo Samuel et même Keke Coutee. Mercredi, des nouvelles concernant ces cinq joueurs pourraient avoir un impact sur les classements, les dormeurs, les bustes, etc.

Pour les dernières nouvelles et mises à jour sur les blessures fantastiques, revenez ici et sur Twitter @SN_Fantasy.

Le point sur les blessures de David Montgomery

Les honneurs de Montgomery ont tous retenu leur souffle mercredi midi lorsque des informations ont été publiées selon lesquelles Montgomery avait été transporté hors du terrain à l’entraînement des Bears. Lorsque Matt Nagy s’est entretenu avec les journalistes par la suite, il a déclaré que Montgomery s’était tendu l’aine et avait finalement quitté le terrain d’entraînement, selon Adam Schefter d’ESPN.

Mettre à jour: Ian Rapoport rapporte que Montgomery devrait être absent deux à quatre semaines, ce qui lui donne une chance de participer au match d’ouverture des Bears contre les Lions, mais pourrait également le tenir jusqu’à peut-être la semaine 3.

Sur la base des rapports initiaux, on craignait que la blessure de Montgomery soit bien pire qu’une aine tendue. Une tension musculaire du bas du corps pour un porteur de ballon est le type de blessure qui pourrait persister, cependant. Tarik Cohen n’est pas un arrière complet, donc même si son rôle devait augmenter, Chicago devrait donner des courses ailleurs si Montgomery n’est pas de retour pour la semaine 1. Les autres RB sur la liste en ce moment sont Ryan Nall et Artavis Pierce, mais il est probable que Chicago signera un vétéran (pensez à Devonta Freeman) si Montgomery est obligé de rater le match.

Sony Michel revient à la pratique

Michel s’est habillé pour l’entraînement de la Nouvelle-Angleterre pour la première fois mercredi. Il est sorti pour une blessure au pied. Il y a une semaine, l’entraîneur des Patriots RB a déclaré que Michel serait prêt pour la semaine 1.

Damien Harris a reçu beaucoup de battage médiatique avant la saison, Michel et Lamar Miller ayant manqué le temps d’entraînement. Le retour de Michel, qui était généralement le n ° 1 de la Nouvelle-Angleterre alors qu’il était en bonne santé, brouille les eaux. Le train à la mode Harris peut probablement ralentir, car lorsque les deux dos étaient en bonne santé l’année dernière, Harris passait normalement du temps en bonne santé.

AJ Green est-il prêt pour la semaine 1?

Green, qui souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers, est retourné à l’entraînement mercredi pour la première fois depuis le 17 août. Il avait recommencé à courir sur un terrain latéral plus tôt dans la semaine. Ce problème de pré-saison survient après que Green n’ait pas joué un seul match lors de la saison 2019 en raison de blessures.

Même avant la saison dernière, Green commençait à se révéler peu fiable du point de vue de la santé. Le prendre dans le top 30 des WR fantastiques pourrait avoir des avantages pour un ancien top 10, mais vous feriez mieux de vous préparer avec un renfort pour les semaines inévitables que Green rate avec une blessure.

Quand Deebo Samuel sera-t-il en bonne santé?

L’entraîneur-chef des 49ers, Kyle Shanahan, a confirmé mercredi que Samuel ne s’entraînerait pas le reste de la semaine en raison d’une blessure au pied. Plus tôt dans la semaine, Shanahan a déclaré qu’il «espérait» que son meilleur receveur serait prêt pour la semaine 1.

En plus de Samuel, le premier tour Brandon Aiyuk a raté le temps d’entraînement en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, et Jalen Hurd a déjà subi une blessure de fin de saison. Mis à part George Kittle, l’attaque de passe des 49ers semble évitable pour la semaine 1. Si Samuel et Aiyuk sont tous les deux absents, Kendrick Bourne serait le seul WR qui vaille la peine de prendre un avion dans un spot flexible ou dans des concours DFS.

Actualités sur les blessures de Keke Coutee

Coutee a raté les dernières pratiques texanes avec une fracture de stress mineure au pied, selon le Houston Chronicle. Le rapport indique qu’il ne s’agit pas d’une «blessure à long terme».

Les Texans ont Brandin Cooks qui tente de remplacer DeAndre Hopkins tout en mettant en vedette Will Fuller V, Kenny Stills et Randall Cobb. Coutee aurait pu déjà être à l’extérieur à la recherche de cibles au début. Sa blessure renforce probablement Cobb en tant que receveur de la machine à sous de Houston, lui donnant un attrait PPR en tant que jeu flexible de début de saison.