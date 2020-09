Golden Tate est depuis longtemps un joueur productif dans le football Fantasy. Il n’est pas le monstre PPR qu’il était autrefois, ni un WR3 infaillible, mais pour ceux qui sont coincés au point de flexion, Tate s’est toujours avéré être une cible fiable. C’est pourquoi certains sont sans aucun doute préoccupés par son statut dans la période qui a précédé l’affrontement de Monday Night Football avec les Steelers. Tate a été victime d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a limité à l’entraînement au cours de la semaine dernière. Il est difficile de savoir s’il sera actif, donc les propriétaires de football fantastique et les joueurs avides de DFS vérifieront fréquemment son statut avant le début du match Giants-Steelers.

Nous aurons des mises à jour ci-dessous dans l’intervalle et jusqu’à ce que le rapport officiel inactif soit publié vers 17 h 40 HE. Pour des mises à jour sur les blessures de Courtland Sutton, cliquez ici. Pour plus de nouvelles fantastiques, suivez-nous sur Twitter @SN_Fantasy.

MNF DFS: Choix de TEN-DEN DK Showdown | PIT-NYG DK Showdown choisit | Choix de la gamme DK MNF

Golden Tate joue-t-il lundi soir?

METTRE À JOUR: Tate est officiellement OUT.

Tate a été officiellement limité lors des trois dernières séances d’entraînement de la semaine pour les Giants. Ce serait apparemment un bon signe pour Tate, mais comme les blessures aux ischio-jambiers et aux tissus mous ont tendance à persister, son statut pour le match de lundi soir pourrait dépendre de la façon dont il fait pendant les échauffements.

La bonne nouvelle est que Jordan Raanan d’ESPN a exprimé sa confiance dans le fait que Tate jouerait dimanche soir, affirmant qu’il “aimait les chances” de Tate, LB Tae Crowder et TE Levine Toilolo, tous trois face à des blessures aux ischio-jambiers. Si cela peut arriver, alors Tate peut être considéré comme une option flexible potentielle.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 2:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Cependant, si Tate est absent et que vous envisagez de l’utiliser, trouver un remplaçant ne sera pas trop facile. Les sauvegardes des Giants sont Damion Ratley et CJ Board. Ratley a été acquitté des dérogations juste après les coupures finales alors que Board est avec cinq équipes depuis son entrée dans la ligue en 2017. Des deux, Ratley a probablement plus d’avantages, mais selon toute vraisemblance, Darius Slayton, Sterling Shepard, Evan Engram et Saquon Barkley absorberait plus de cibles dans le jeu de passes.

James Washington des Steelers pourrait également être un bon pick-up, car il pourrait avoir un match solide compte tenu de l’absence d’un véritable virage n ° 2 des Giants. Il rivalisera avec JuJu Smith-Schuster et Diontae Johnson pour les cibles, mais il pourrait avoir une chance d’arnaquer un long TD si tout se passe bien.

CLASSEMENT SEMAINE 2 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

La meilleure alternative serait peut-être de prendre l’un des récepteurs disponibles des Broncos ou des Titans, car ils joueront le dernier des deux matchs du lundi soir. Si Courtland Sutton (épaule) est éliminé, les larges-outs des Broncos DaeSean Hamilton (PPR) et Tim Patrick (standard) ont chacun un flex à la hausse. Si Sutton est de la partie, les Titans WR Corey Davis (standard) et Adam Humphries (PPR) pourraient attirer des cibles de Ryan Tannehill. Ce ne sont pas des options inspirantes, mais vous pouvez vous contenter d’elles.

PLUS: Retrait des exonérations de la semaine 2

De plus, si votre spot flex est ouvert aux extrémités serrées, Jonnu Smith (Titans), Noah Fant (Broncos) et Eric Ebron (Steelers) ont tous un potentiel de TD et sont suffisamment athlétiques pour arnaquer un gros jeu.

Nous vous tiendrons au courant du statut de Tate à l’avenir, mais il existe de nombreuses options si vous êtes dans une impasse et que vous avez besoin de jouer un autre gars dans la zone de flexion. Soyez juste prêt à agir s’il est exclu, même s’il semble être sur la bonne voie pour jouer.