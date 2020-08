À seulement 11 jours du début de la saison 2020 de la NFL, les ébauches de football fantastique se déroulent à un rythme rapide. Peut-être que vous avez déjà eu le vôtre, mais si ce n’est pas le cas, cela se passe presque certainement cette semaine. Pour cette raison, les propriétaires de football Fantasy essaient d’obtenir les dernières informations clés sur la NFL pour être sûrs de ne manquer aucun changement de dernière minute dans les classements Fantasy et les listes de dormeurs.

La sortie de Leonard Fournette peut avoir tout le monde dans les bras, mais les propriétaires de fantaisie pointus peuvent essayer de capitaliser sur ce moment en vérifiant certaines des mises à jour sur les blessures qui passent sous le radar à la suite de cela. Au cours du week-end, des joueurs clés, dont Jalen Reagor, Cooper Kupp, D’Andre Swift, DeVante Parker et Derwin James, ont eu des nouvelles de blessures qui pourraient avoir un impact sur les classements, les dormeurs, les bustes, etc.

Mise à jour sur les blessures de Jalen Reagor

Avec l’absence d’Alshon Jeffery (pied) dans l’attaque des Eagles (probablement pendant au moins les premières semaines de la saison), il y avait l’espoir que le choix de première ronde Jalen Reagor pourrait jouer un plus grand rôle dans l’attaque de l’équipe pour commencer le an. Cependant, Reagor a subi une blessure à l’épaule au cours du week-end qui a remis en question sa disponibilité pour la saison. Heureusement, il semble que Reagor ait évité une grave blessure.

Selon l’écrivain de la NFL Geoff Mosher, Reagor n’aura pas besoin de chirurgie pour réparer ce qu’on appelle une légère déchirure du labrum. Il sera probablement absent quatre semaines, mais la recrue devrait, espérons-le, être en mesure de revenir sur le terrain sans manquer trop de temps au début de la saison NFL.

Avec Reagor sorti et Jeffery toujours sur la liste des PUP, l’attaque de Philadelphie pourrait produire des dormeurs au poste de receveur au début de la campagne 2020. DeSean Jackson sera le receveur n ° 1 de Philly mais au-delà de lui, la compétition pour les cibles est grande ouverte. Greg Ward, qui a produit l’année dernière au milieu des blessures du corps de réception, pourrait être le plus grand bénéficiaire, tandis que le choix de deuxième tour de 2019 JJ Arcega-Whiteside et le choix de cinquième ronde de 2020 John Hightower se battront pour le temps de jeu à l’extérieur en face de Jackson. Hightower a probablement l’avantage dans cette bataille en ce moment après avoir bien performé au camp.

L’absence potentielle de Reagor offrira également à Zach Ertz et Dallas Goedert plus de cibles au début de la saison. On peut faire confiance à ces deux-là comme un TE1 solide comme le roc (Ertz) et un streamer potentiel à bout serré en fonction du match (Goedert).

Cooper Kupp est-il prêt pour la semaine 1?

Lors d’une récente mêlée des Rams, Kupp a subi ce qui est considéré comme une entorse basse de la cheville. Selon Ian Rapoport de NFL Network, Kupp ne s’entraînera pas beaucoup la semaine prochaine, mais la blessure est jugée «mineure». Et selon Rapoport, si cela avait été une semaine de match, Kupp aurait pu voir le terrain.

On dirait que les Rams sont juste, à juste titre, prudents avec l’une de leurs meilleures armes offensives, la saison régulière de la NFL se rapprochant. Kupp devrait toujours être une sélection précoce dans tous les formats fantastiques et se présente comme notre septième WR pour la campagne 2020. Ne laissez pas ce problème mineur vous effrayer.

Si la blessure de Kupp avait été plus grave, TE Tyler Higbee, la recrue de deuxième tour WR Van Jefferson et WR Josh Reynolds auraient été les premiers bénéficiaires. Higbee, en particulier, aurait été positionné pour obtenir plus de cibles au milieu du terrain, ce sera donc quelque chose à surveiller en saison régulière. pour l’instant, considérez le potentiel d’absence de Kupp pour le préparer pour la saison.

D’Andre Swift sur les blessures

On s’attendait à ce que le deuxième porteur de ballon du conseil d’administration du repêchage de la NFL 2020 ait une chance de renverser Kerryon Johnson dans la bataille pour le rôle principal dans l’arrière-champ de Detroit. Au cours de la dernière semaine et demie, cependant, Swift a été absent de la pratique car il souffre d’une blessure à la jambe, par Dave Birkett du Detroit Free Press. Cela peut donner à Johnson une longueur d’avance dans le champ arrière des Lions, car l’entraîneur-chef Matt Patricia a indiqué que le temps manquant à Swift était une «préoccupation» en raison de son statut de recrue.

Avec Swift n’ayant pas connu une intersaison normale en raison de la pandémie COVID-19 et de la maladie de la jambe, cela pourrait lui prendre plus de temps pour gagner des clichés dans l’arrière-plan de Detroit. Pourtant, il devrait jouer un rôle pour l’équipe, car Johnson a raté 14 des 32 matchs au cours de ses deux saisons dans la NFL, les Lions peuvent donc ne pas vouloir qu’il gère une charge de travail complète. Peu importe comment vous le découpez, Swift et Johnson sont tous les deux toujours flexibles jusqu’à ce que l’un d’eux devienne le leader incontesté dans ce champ arrière potentiel par comité.

DeVante Parker joue-t-il dans la semaine 1?

Selon Barry Jackson et Adam Beasley du Miami Herald, DeVante Parker «soigne un problème de blessure mineure». Brian Flores ne fournirait pas de calendrier sur le retour potentiel de Parker, mais il a indiqué que Parker ne devrait pas avoir de difficulté à travailler à pleine vitesse une fois de retour.

Il ne semble pas que Parker soit en danger de manquer beaucoup de temps, mais s’il le fait, WR Preston Williams de deuxième année serait le plus grand bénéficiaire. Williams a été productif en tant qu’agent libre non repêché l’année dernière avant de déchirer son ACL et de rater la moitié de la saison. C’est un bon dormeur de WR et il pourrait se lever dans la semaine plus qu’il reste avant la saison si la blessure de Parker s’avère plus grave qu’il n’y paraît.

Mike Gesicki, un autre dormeur, bénéficierait également si Parker est absent. Mais, encore une fois, il ne semble pas que la blessure soit quelque chose de majeur pour le meilleur receveur de passes de Miami en ce moment.

Comment la blessure de Derwin James affecte les classements Fantasy D / ST

On s’attend à ce que les Chargers de Los Angeles aient l’une des meilleures défenses de la NFL et du football fantastique cette saison, mais leur unité d’arrêt a pris un coup dur ce week-end après que la star de la sécurité Derwin James a subi une blessure au genou qui pourrait le garder à long terme. .

Selon Ian Rapoport, James devrait manquer “un moment significatif” après avoir subi une blessure au ménisque à l’entraînement. L’ampleur de la blessure n’est pas encore connue, mais sa perte sera importante pour les Chargers.

James était un All-Pro de la première équipe lors de sa campagne de recrue de 2018, mais a raté 11 matchs l’année dernière après avoir subi une fracture de stress au pied. En 18, l’unité défensive des Chargers s’est classée 15e au classement général en points fantaisie, selon FantasyPros. En 19, ils ont chuté au 27e rang, James manquant plus de la moitié de la saison. James seul ne explique pas cette baisse, mais son absence fait sûrement mal à une équipe qui était à l’origine n ° 9 dans notre classement D / ST.