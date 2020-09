Les blessures de James Conner ont frustré les propriétaires de fantaisie pendant la majeure partie de la saison dernière, et il semble que le virus des blessures soit revenu en 2020. Benny Snell Jr. a brillé en son absence et sera une cible de dérogation populaire. Ce n’est pas la seule blessure de RB que nous surveillons à l’approche de la semaine 2 – Phillip Lindsay a également été blessé lundi soir, et le champ arrière des Eagles a à la fois Miles Sanders et Boston Scott avec quelques points d’interrogation avant un affrontement avec les Rams. Les impacts sur des joueurs comme Melvin Gordon et Corey Clement pourraient signifier des changements dans notre classement des running back au fil de la semaine et nous entendons plus de nouvelles sur ces blessures.

Pour toutes les dernières nouvelles et mises à jour sur les blessures fantastiques, revenez ici et sur Twitter @SN_Fantasy.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 2:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Mise à jour sur les blessures de James Conner

Conner n’a pas vu le terrain lundi soir après les trois premiers disques des Steelers. Avant de quitter le match, il avait six courses pour neuf verges et deux attrapes pour huit verges, luttant pour trouver une place pour courir. L’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, n’a déclaré qu’après le match que Conner était «évalué». L’émission ESPN a rapporté que Conner souffrait d’une blessure à la cheville gauche.

Dans le passé, Conner a traité des problèmes d’articulation AC dans son épaule droite et des problèmes avec sa jambe droite, mais aucune blessure à la cheville gauche n’a été signalée avant la nuit dernière. Benny Snell Jr. est venu en soulagement et s’est précipité pour 113 verges en 19 courses. Le statut de Conner ne deviendra probablement plus clair que plus tard dans la semaine, mais en attendant, Snell est un excellent ramassage de renonciation pour la semaine 2 et un must pour les propriétaires de Conner.

PLUS: Meilleur ramassage de dispense de la semaine 2

Phillip Lindsay nouvelles sur les blessures

Lindsay a porté sept fois lundi soir pour 24 verges avant de quitter le match et de ne pas revenir. Adam Schefter d’ESPN a rapporté que Lindsay avait un orteil de gazon doux. Denver affronte ensuite une solide défense de Pittsburgh, qui a étouffé Saquon Barkley lors de la semaine 1.

Melvin Gordon a dominé le travail sur le terrain pour les Broncos après le départ de Lindsay après avoir été en temps partagé avec Lindsay dans les premières parties du match. Gordon justifie un examen flexible, même contre les Steelers, si Lindsay est absent. Si les deux arrières jouent, ils sont risqués même si le flex joue. Royce Freeman sera la menotte de Gordon si Lindsay manque le temps, et il pourrait voir suffisamment de clichés – et de cibles – pour mériter une certaine attention dans les ligues PPR.

CLASSEMENT SEMAINE 2 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Miles Sanders jouera-t-il la semaine 2?

NBC Sports a rapporté lundi qu’il y a un “espoir décent” que Sanders (ischio-jambiers) joue dans la semaine 2. Sanders a raté la semaine 1 en raison de la blessure, et l’attaque précipitée de Philadelphie a eu du mal en conséquence. Philly affronte Aaron Donald et les Rams lors de la deuxième semaine.

Même si Sanders revient sur le terrain la semaine prochaine, il pourrait être sur un compte instantané alors qu’il se remet de sa blessure lancinante aux ischio-jambiers. Contre les Rams, Sanders est plus un jeu de flex que quoi que ce soit de plus. Si Sanders reste absent, ce sera Boston Scott (s’il est en bonne santé) et Corey Clement servant de jeux flex spéculatifs.

Mise à jour sur les blessures de Boston Scott

Scott a quitté le match de dimanche avec une blessure non révélée et s’est rendu aux vestiaires, mais il est ensuite retourné sur le terrain, et rien de plus n’a été rapporté sur sa santé. Scott a couru neuf fois pour 35 verges et a attrapé deux passes pour 19 verges au cours de la semaine 1 après avoir été un dormeur populaire avec Sanders.

Le manque d’implication de Scott dans le jeu de passes était un peu surprenant lors de la semaine 1, même s’il y trouvera peut-être plus de place s’il avait une chance contre les Rams lors de la semaine 2. Si Sanders est absent, Scott est un jeu flexible dans toutes les ligues, bien que plus fort dans les formats PPR.