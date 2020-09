En plus de toutes les blessures de la semaine 2, il y avait une poignée de grands receveurs qui ont raté l’action en raison d’une blessure: Michael Thomas, Chris Godwin, Kenny Golladay, AJ Brown et Jamison Crowder. Ces cinq gars ont une chance de revenir pour la semaine 3, mais leur disponibilité sera connue une fois que les rapports d’entraînement et d’autres nouvelles seront publiés au fil de la semaine. À l’heure actuelle, ce sont de gros points d’interrogation qui ont un impact sur notre classement des récepteurs de la semaine 3 et qui affectent les traverses possibles pour récupérer le fil de dérogation.

Mise à jour sur les blessures de Michael Thomas

Thomas a raté le match des Saints à Las Vegas lundi soir en raison d’une entorse à la cheville haute qu’il a contractée à la fin de la semaine 1 contre les Buccaneers. Les rapports initiaux avaient suggéré que Thomas raterait plusieurs semaines en raison de la blessure, bien qu’il n’ait pas été exclu du lundi jusqu’au week-end bien qu’il n’ait pas pratiqué toute la semaine. NOLA.com a décomposé d’autres raisons pour lesquelles la blessure de Thomas pourrait également l’empêcher de passer plusieurs semaines.

Il y a toujours une chance que Thomas se sente obligé de se précipiter avec l’attaque passagère des Saints dans le désarroi, mais les joueurs manquent historiquement plusieurs semaines avec des entorses à la cheville. Emmanuel Sanders n’a eu qu’une seule prise en l’absence de Thomas, tandis que Jared Cook et Tre’Quan Smith étaient les principaux bénéficiaires. Smith vaut une dérogation s’il est toujours disponible dans les ligues de 12 équipes, en particulier pour les propriétaires de Thomas.

Chris Godwin sur les blessures

Un coup tardif à la tête lors de la semaine 1 a empêché Godwin de participer à la semaine 2 alors qu’il traitait le protocole de commotion cérébrale de la NFL. Godwin est sorti du protocole de commotion cérébrale lundi, cependant, selon Pro Football Talk. À ce stade, seul un revers empêcherait Godwin de participer à la troisième semaine contre Denver.

Il est prudent de planifier de commencer Godwin dans la fantaisie cette semaine, en particulier avec la défense de Denver face à de nombreuses blessures. Le retour de Godwin ramène Scotty Miller au bord de la non-pertinence de la fantaisie, bien qu’il puisse encore avoir de l’importance quelques semaines dans les formats PPR.

Kenny Golladay jouera-t-il la semaine 3?

Golladay a raté les deux premiers matchs de la saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Selon ESPN, le meilleur WR des Lions devrait revenir pour la troisième semaine lorsque les Lions affronteront les Cardinals.

Un retour sur le terrain pour Golladay devrait signifier un retour aux alignements fantastiques pour une solide option WR2, en particulier contre une défense de l’Arizona décevante. Le retour de Golladay fait de Marvin Jones Jr. rien de plus qu’un jeu flexible, tandis que Danny Amendola et Quintez Cephus ne conservent de valeur que dans les ligues très profondes.

Mise à jour sur les blessures d’AJ Brown

Brown a raté le match de la semaine 2 avec une contusion osseuse au genou gauche. Les rapports du week-end suggèrent qu’il y a encore une chance que la blessure de Brown le retienne plus longtemps. Brown ne s’est pas entraîné jeudi ou vendredi la semaine dernière, donc un retour sur le terrain d’entraînement serait le meilleur signe qu’il pourrait être sur le chemin du retour.

Adam Humphries a une utilité PPR si Brown reste absent, mais un retour de Brown signifie qu’il est la meilleure option dans cette attaque de passe et un excellent jeu contre les Vikings lors de la semaine 3, avec Corey Davis revenant à un jeu de niveau flex. Ryan Tannehill semble susceptible de continuer son jeu constant malgré tout, mais un retour de Brown ne peut que l’aider dans le match favorable de la semaine 3.

Jamison Crowder – Nouvelles sur les blessures

Après une grosse semaine 1, Crowder a raté la semaine 2 en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Crowder a raté les essais de jeudi et vendredi la semaine dernière, mais sa blessure ne devrait pas être à long terme et il pourrait être de retour dès cette semaine, selon ESPN.

Breshad Perriman souffre également d’une blessure et semble moins susceptible de jouer lors de la troisième semaine, de sorte que Crowder pourrait envisager toutes les cibles qu’il peut gérer. C’est une option flexible dans les ligues PPR contre les Colts. Chris Hogan et Braxton Berrios ont une intrigue PPR seulement si Crowder et Perriman sont tous les deux sortis.