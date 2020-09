Alors que la première semaine de la saison 2020 de la NFL s’apprête à démarrer, les propriétaires de football fantastique font face à leur premier tour de décisions difficiles pour commencer, les asseoir. Une grande partie de ces décisions sera des blessures, et dans une intersaison sans action de pré-saison, il est difficile de savoir exactement à quel point les joueurs en difficulté peuvent être en bonne santé. Actuellement, une poignée de receveurs de renom – dont Mike Evans, Deebo Samuel, Kenny Golladay et Amari Cooper – font face à des blessures qui ont un impact sur leur statut de la semaine 1. Voici les dernières nouvelles sur toutes ces maladies et leur impact sur le classement du football fantastique.

Mise à jour sur les blessures de Mike Evans

Avant un match très attendu avec les Saints lors de la semaine 1, il semble qu’Evans soit vraiment discutable pour le concours. Comme Adam Schefter d’ESPN l’a rapporté, Evans souffre d’une blessure aux ischio-jambiers, et selon Jenna Laine d’ESPN, l’entraîneur-chef de Bucs, Bruce Arians, a déclaré qu’il “reviendrait au fil” pour savoir si Evans jouera ou non dans le concours.

Cette nouvelle est évidemment préoccupante pour les propriétaires de fantasy d’Evans, car le match nul s’est terminé la saison dernière sur IR avec une blessure aux ischio-jambiers. Il devra être surveillé de près lors de l’entraînement de jeudi, mais s’il ne peut pas se rendre sur le terrain avec une capacité limitée, les propriétaires voudront peut-être se tourner ailleurs, d’autant plus que les blessures aux tissus mous ont tendance à persister.

Si Evans rate le match, Chris Godwin obtient un stock, car il sera le receveur n ° 1 des Bucs. De plus, les Bucs utiliseraient vraisemblablement beaucoup de sets à deux TE, de sorte que Rob Gronkowski et OJ Howard pourraient tous deux se frayer un chemin dans le territoire des streamers avec Gronk ayant une vraie chance d’être un TE1 pour la semaine 1. Scotty Miller, la machine à sous de l’équipe- man, recevrait également plus de cibles, mais on ne devrait pas lui faire confiance comme autre chose qu’un dépliant aux formats DFS.

Deebo Samuel joue-t-il la semaine 1?

Deebo Samuel se remet d’une blessure au pied qu’il a subie pendant l’été et sa disponibilité pour la semaine 1 est très mise en doute. Samuel ne s’est pas entraîné mercredi et ses perspectives de jouer dimanche ne semblent pas trop brillantes.

Il semblait toujours probable que Samuel allait rater au moins quelques matchs après la fracture de Jones, mais tant qu’il est sur le terrain d’entraînement, son statut devra être surveillé.

Avec Samuel absent et Brandon Aiyuk (ischio-jambiers) cogné et ne s’entraînant pas, Kendrick Bourne pourrait être un bon choix de dormeur dans le corps de réception des 49ers. Cela devrait également signifier que George Kittle obtiendra une tonne d’objectifs, ce qui le consolidera davantage en tant que notre meilleur joueur TE pour la semaine 1.

Kenny Golladay jouera-t-il la semaine 1?

Lors de l’entraînement des Lions de mercredi, Kenny Golladay était limité par une blessure aux ischio-jambiers. Golladay n’a pas traité de problèmes de blessure pendant le camp d’entraînement, donc cela peut être juste un peu d’entretien pour s’assurer qu’il est entièrement prêt et en bonne santé pour le match d’ouverture de la semaine 1 de l’équipe. De plus, l’entraîneur des Lions, Matt Patricia, qui vient du système des Patriots, cherche peut-être une excuse pour énumérer plus de gars sur le rapport de blessure et faire en sorte que les Bears devinent avant leur réunion de dimanche.

Nous garderons un œil sur Golladay, mais cela ne semble pas être quelque chose d’important. S’il manquait le temps, Marvin Jones serait le plus grand bénéficiaire, comme il serait le receveur temporaire n ° 1 des Lions, mais encore une fois, cela ne semble pas probable.

Nouvelles de blessure d’Amari Cooper

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’Amari Cooper: le receveur large s’entraîne pleinement avant le match de la semaine 1 de Dallas avec les Rams. Cooper avait raté pas mal d’entraînement la semaine précédente en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais maintenant, il semble qu’il soit sur la bonne voie pour jouer.

Bien sûr, Cooper va faire face à un match difficile de la semaine 1 contre Jalen Ramsey, ce qui peut effrayer certains propriétaires. Pourtant, à moins d’un revers, Cooper peut être considéré comme un WR2 bas de gamme cette semaine.